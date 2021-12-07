محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم يشكل المكتب المديري ـ بلاغ

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أعلن مساء يومه الإثنين السيـد محمـد هـوار ، رئيـس نـادي المولودية الوجديـة لكرة القدم ، لائحة المكتب المديري بموجب الصلاحية التي خولها له الجمع العام الذي انتخبه لولايـة ثـانيـة

وهكـذا أصبحـت تركيبـة المكتـب المديـري الجديـد تتكـون مـن الأسمـاء التاليـة :

– الرئيـس : محمـد هـوار

– النـائـب الأول : خليـل متحـد

– النائب الثاني : محمد برسول

– الكاتب العام : محمد قايدي

– نائب الكاتب العام : خاليد زهير

– أمـيـن المـال : محمد أمين فاطمي

– نائب أمين المال : احميدة زريوح

– المستشارون : نورالدين الرافعي ، عبد اللطيف الرحماني ، كمال حنـاش ، ادريس وراوي.

– الناطق الرسمي : الحسن مرزاق