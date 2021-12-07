محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم يشكل المكتب المديري ـ بلاغ
بلاغ
أعلن مساء يومه الإثنين السيـد محمـد هـوار ، رئيـس نـادي المولودية الوجديـة لكرة القدم ، لائحة المكتب المديري بموجب الصلاحية التي خولها له الجمع العام الذي انتخبه لولايـة ثـانيـة
وهكـذا أصبحـت تركيبـة المكتـب المديـري الجديـد تتكـون مـن الأسمـاء التاليـة :
– الرئيـس : محمـد هـوار
– النـائـب الأول : خليـل متحـد
– النائب الثاني : محمد برسول
– الكاتب العام : محمد قايدي
– نائب الكاتب العام : خاليد زهير
– أمـيـن المـال : محمد أمين فاطمي
– نائب أمين المال : احميدة زريوح
– المستشارون : نورالدين الرافعي ، عبد اللطيف الرحماني ، كمال حنـاش ، ادريس وراوي.
– الناطق الرسمي : الحسن مرزاق
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