تفكيك شبكة دولية للاتجار بالصقور..

يخبر قطاع المياه و الغابات الرأي العام الوطني انه وعلى إثر معلومات دقيقة توصلت بها عناصر المياه و الغابات بمراكش، تم تفكيك عصابة ناشطة في حيازة والقنص و الاتجار غير المشروع في الصقور

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حيث أنه بتاريخ 16 نونبر 2021 تم إيقاف سيارة يشتبه في نشاطها في نقل الصقور وبعد القيام بتفتيش السيارة و الاستماع إلى صاحبها بمعية الدرك الملكي لواحة سيدي ابراهيم تحت إشراف النيابة العامة المختصة تبين ان الأمر يتعلق بعملية تهريب صقور تعود ملكييتها لأشخاص ينحدرون من دولة خليجية.

و في يوم 17 نونبر 2021 وبتنسيق مع إدارة الجمارك، تم ضبط بالمطار الدولي مراكش لمنارة ثمانية صقور مخدرة و مخزنة بشكل محكم حتى لا تثير الإنتباه، بحوزة المبحوث عنهم و هم يحاولون التوجه عبر طائرة خاصة، خارج المغرب. حيت انتقلت عناصر المياه و الغابات إلى المطار لتقوم بحجز الصقور موضوع البحث و تعميق البحث مع المشتبه بهم من طرف الضابطة القضائية و ذلك تحت إشراف النيابة العامة.

ولاستكمال البحث و التحري من أجل تفكيك جميع خيوط الشبكة، انتقلت فرقة مكونة من الدرك الملكي و المياه و الغابات الى سيدي بنور للتحقق من مصدر الصقور و البحث عن مشتبهين آخرين بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم حجز كمية مهمة من الطرائد مثلجة تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور.

و إذ يشيد قطاع المياه و الغابات بالمجهودات المبذولة من طرف عناصر المياه و الغابات من أجل التصدي لظاهرة حيازة والإتجار بالوحيش، فإنها تقدم كل الشكر على التنسيق التام و لكل الدعم الذي قدمته جميع المصالح الشريكة من النيابة العامة و الدرك الملكي و إدارة الجمارك و الأمن الوطني بمراكش، كما تهيب بجميع الفاعلين الى تكثيف الجهود للحد من هذه الآفة.