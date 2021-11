Lettre ouverte à monsieur le préfet de la ville d’Oujda

Mr le Préfet permettez moi de vous signaler quelques remarques concernant la circulation routière dans la ville d’Oujda .

S’il y’a des gens honnêtes qui respectent le code de la route ,il y a d’autres qui sont loin d’appliquer le bon sens de la circulation.

Comme on remarque la présence des radars et des points de surveillance du STOP,pourquoi vos agents ne contrôlent plus les sens interdits qui ont perdus leur valeur ainsi que la circulation des motos sur les trottoirs.

remarques: En tant que citoyen qui aime sa ville et son pays,je souhaiterai que le code de la route soit respecter à savoir:

* Respect des sens interdits (voir le passage qui mène aux bijoutiers où on voit tout genre de véhicule qui roule en toute liberté)

* les motos qui circulent dans tous les sens sur les trottoirs en négligeant le droit de passage des piétons,

* Le stationnement des voitures qui ne respectent pas la distance du coin du trottoir ( gène la visibilité en sortant de la rue adjacente),

* Vu la densité de la circulation des voitures ,certains croisements sont devenus insupportables pour sortir indemne ( Exemple : le croisement du lycée abdelmoumen ,à défaut du feux de croisement,la présence des agents de police est devenue plus que nécessaire )

J’espére que mes remarques trouveront un bon résultat afin que la circulation routière revient comme avant…..Merci