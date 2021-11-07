Home»Débats»واقع نافورات مدينة وجدة : جريمة في حق مشاريع التأهيل الحضري : فمن المسؤول ؟ VIDEODébats/National/Régionalواقع نافورات مدينة وجدة : جريمة في حق مشاريع التأهيل الحضري : فمن المسؤول ؟ VIDEO2021-11-07/ 07/11/2021/0/ 880SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي واقع نافورات مدينة وجدة : جريمة في حق مشاريع التأهيل الحضري : فمن المسؤول ؟ VIDEO Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع رؤية خاصة من أجل تجديد مركز تكوين مفتشي التعليمالمركز التجاري مرجان وجدة يخصص صندوق أداء خاص للحفاظ على البيئة VIDEOاتحاد كتاب المغرب فرع وجدة يحتفي بمبدعي الشرق الفائزين والمنوه بهم في جائزة اتحاد كتاب المغرب للادباء الشبابالمستشفى الإقليمي لمدينة تاوريرت يحتفل بيوم الارض ، وينظم ابوابا مفتوحة
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