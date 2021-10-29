المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق : المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يقدم عرضا شاملا حول إستراتيجية وبرنامج عمل المركز

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري، خامس اجتماع له يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021.

وقد افتتح هذا المجلس بكلمة للسيد والي جهة الشرق أشار من خلالها إلى الطابع الخاص الذي يميز هذه المرحلة في بلادنا، مشيدا بالمجهودات المتواصلة التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق كفاعل أساسي في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها، وذلك من خلال إعداد وبلورة المخططات التنموية وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال على صعيد الجهة

وفي ما يلي البلاغ الصحفي الصادر عن المركز الجهوي للاستثمار

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بلاغ صحفي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري، خامس اجتماع له يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور غالبية أعضاء المجلس.

وقد افتتح هذا المجلس بكلمة للسيد والي جهة الشرق أشار من خلالها إلى الطابع الخاص الذي يميز هذه المرحلة في بلادنا، مشيدا بالمجهودات المتواصلة التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق كفاعل أساسي في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها، وذلك من خلال إعداد وبلورة المخططات التنموية وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال على صعيد الجهة.

كما ذكر السيد والي جهة الشرق بالإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي عرفها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق حيث اعتمد على آليات عمل جديدة مكنته من تنزيل سليم وفعال لبرنامج عمله لسنة 2020 و2021، الشيء الذي جعل منه نموذجا ناجحا في دعم وتحفيز الاستثمارات والمقاولات بالجهة، حيث أنه تم، وفي ظرف وجيز، جلب وتوطين عدد مهم من الاستثمارات الاجنبية المباشرة رغم الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19.

وبعد ذلك، أعطى السيد والي جهة الشرق الكلمة للسيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق الذي قدم عرضا شاملا تمحور بالأساس حول إستراتيجية وبرنامج عمل المركز وكذا الميزانية المرتقبة لسنة 2022. ويشمل هذا البرنامج المحاور التالية:

التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي،

تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال بالجهة،

مواكبة المقاولات وحاملي المشاريع،

تحسين مؤشرات آثار الاستثمار الخاص على الجهة،

إنعاش ريادة الأعمال الاجتماعية بالجهة،

اعتماد الرقمنة في العلاقة مع المستثمر،

تشجيع الوساطة واﻟﺗوﻓﯾق من أجل ﺗﺴﻮﻳﺔ المنازعات ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ,

كما تدخل بعد ذلك رئيس لجنة التدقيق لتقديم حصيلة عمل اللجنة.

وفي الأخير صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بكل من:

برنامج عمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2022,

مشروع ميزانية المركز لسنة 2022.