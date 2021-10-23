نادي نهضة بركان يعقد جمعه العادي في جو من الشفافية و المسؤولية.

ابراهيم ادريسي

احتضنت قاعة الندوات التابعة لأكاديمية النهضة البركانية لكرة القدم،صباح اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 في حدود الساعة العاشرة صباحا ،الجمع العام السنوي العادي لفريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2021/2020 بحضور أغلبية المنخرطين

ومراعاة لحالة الطوارئ الصحية المعمول بها في إطار محاربة جائحة كوفيد 19، تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بوضع بروتوكول صحي صارم لضمان سلامة الحضور في الجمع العام المذكور.

و بعد التحقق من النصاب القانوني انطلق هذا الجمع العام بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ترحما على كل من غادرنا إلى دار البقاء من مختلف الفاعلين الرياضيين خلال السنة

بعد ذلك رحب السيد حكيم بنعبدالله رئيس النادي في كلمته بالمنخرطين و بممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و ممثل الوزارة الوصية ، و استغل الفرصة لتقديم الشكر للجميع على التعاون و التفاعل الايجابي مع استراتيجية المكتب المسير للنادي و التي حققت بفضل من الله الكثير من أهدافها هذا الموسم بداية باستمرار مشاركة النادي في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أن حل الفريق رابعا في ترتيب البطولة الوطنية ،

كما واصل النادي هيكله التقنية و الإدارية التي توجت بفتح أكاديمية النادي مدرسة التكوين في موسمها الاول حيث أعطت لاعبين لمختلف الفئات السنية للمنتخبات الوطنية ، و زودت الفريق الأول للنادي بلاعبين منتوج خالص للمدرسة ،

كما لم يفته ان يهنئ جميع ساكنة بركان بنجاح ابنها البار السيد فوزي لقجع ابن النادي في الحصول على عضوية الفيفا هذا العام و ذلك تشريفه من طرف صاحب الجلالة حفظه الله بتعيينه كاتب الدولة في الميزانية بالحكومة الجديدة.

بعد ذلك تم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما و المصادقة عليهما بالإجماع من طرف المنخرطين

كما عرف الجمع كذلك المصادقة على المشروع المالي للنادي لسنة 2022/2021.

و قد رفع السيد حكيم بنعبدالله رئيس النادي برقية ولاء و اخلاص للرياضي الاول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تليت في اختتام الجمع العادي للنادي.

و يعرف نادي نهضة بركان لكرة القدم خلال عهدة الرئيس الشاب حكيم بنعبدالله طفرة كبيرة على جميع الاصعدة سواءا التقنية، الإدارية و المالية ، فاضحى النادي احد النواد الأكثر هيكلة و تنظيما على الصعيد الافريقي ، كل هذا في إطار من الشفافية المحاسبتية و الموازنة المالية

للإشارة فقد بلغت مصاريف النادي موسم 2020/2021 قاربت الخمسة ملايير بمشاركة افريقية

الفائض المالي هذا الموسم

بلغ 700مليون سنتيم.