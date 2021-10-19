معهد البعث الإسلامي بوجدة يحتفل بالمولد النبوي الشريف.

الدكتور عبد القادر بِطار

يومه الأثنين 11 ربيع الأول 1443هـ الموافق لـ 18 أكتوبر 2021م، بعد صلاة العشاء مباشرة بمعهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة شهد هذا الأخير جوانب مِنَ الاحتفالِ بالمولدِ النبويِّ الشريفِ، وذلك بحضور فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة -حفظه الله- مدير المعهد، ورئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، إضافة إلى أعضاء المجلس العلمي المحلي لوجدة، وكذا أساتذة وطلبة المعهد وبعض المحسنين وأعيان المدينة

افتتح هذا الحفل البهيج بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، للقاريء السيد مصطفى أمنشار، ثم قراءة جماعية، تلتها أمداح نبوية وابتهالات.

هذا، وقد ألقى فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة -حفظه الله- كلمة قيمة بهذه المناسبة العظيمة، بيَّنَ فيها مقاصدَ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأنَّ العلماء هم الذين دعوا الناس إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وليس غيرَهم، مُعتبراً الذين يُوزِّعون البِدَعَ في هذه المناسبة العظيمة على الناس أنهم هم البدعة بعينها، وأن البدعة الحقيقية هي الجهل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة.

وفي نفس السياق نوَّه فضيلة العلامة -حفظه الله- ببعض مظاهر الاحتفال الجميلة التي دأب عليها أهل المغرب، وذلك في إطار تخليد ذكرى المولد، والتي يجب إحياؤها والاعتناء بها داخل الأسر المغربية، وذلك مثل شراء ألبسة جديدة للأطفال، وتهيئ أطعمة خاصة بهذه المناسبة العظيمة، وتبادل الهدايا، وصلة الرحم، ودراسة كتب السيرة النبويةالعطرة.

كما أقام أحد المحسنين من أعيان مدينة وجدة -جزاه الله خيراً- مأدبة عشاء على شرف الحضور الكريم بهذه المناسبة السعيدة، احتفاءً بميلاد الرحمة المهداة، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

واختتم الحفل بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين، سبط النبي الأمين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بالنصر والتمكين، والفتح المبين، ودوام الصحة والعافية وطول العمر.