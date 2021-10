‏Oujda : Les élus locaux ont du pain sur la planche !

Salima faraji



Le marché de viande et poissons situé au souk se trouve dans un état lamentable , aucune règle d’hygiène , et aucun programme de nettoyage , les poissonniers ainsi que leurs clients vivent l’enfer a cause des mauvaises odeurs , des ordures éparpillées partout , l’étalage des poissons ne donne aucune envie d’acheter , du fait qu’on a l’impression d’être dans une décharge , même la condition humaine n’est pas respectée dans la mesure ou les personnes chargées du nettoyage des poissons des clients moyennant une somme dérisoire vivent à longueur de journée dans une situation inhumaine a cause du mauvais état des lieux malpropres J’espère que nos nouveaux élus locaux seront au rendez vous pour améliorer l’état du souk de viande et poissons a oujda !…