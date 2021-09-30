Home»Débats»المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة الحفاظ على الشراكة مع المغرب

المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة الحفاظ على الشراكة مع المغرب

/ /0/ 5
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الخميس 30 سبتمبر، 2021

أكدت المفوضية الأوروبية ، يوم الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على الشراكة القائمة مع المغرب.

وكتب المفوض الأوروبي للجوار، أوليفر فاريلي، في تغريدة له على « تويتر »، « في اتصال مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، أؤكد أن الشراكة مع المغرب تعد من بين أقوى شراكات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي ».

وأضاف المفوض الأوروبي « من المهم الحفاظ على هذه الشراكة، تعزيزها وتطويرها مع الثقة والاحترام المتبادلين ».

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، يوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أعقب هذا القرار، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.

(ومع 29/09/2021

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default ThumbnailVIDEO الأستاذ عبدالبر بنعجيبة رئيس محكمة الاستئناف بوجدة يقدم تقريرا حول السنة القضائية 2017 ويعلن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2018Default Thumbnailعلى المؤسسات الدينية الرسمية مستقبلا أن تتروى في انتقاء من يكونون أعضاء فيها وتتحرى استقامتهم العقدية والفكريةDefault Thumbnailأحزاب الأغلبية تكتسح الانتخابات التشريعية الجزئيةDefault Thumbnailاتحاد كتاب المغرب فرع وجدة يستغرب إقصاء مثقفي المدينة من الندوة الدولية حول الصناعات الإبداعية بالجهة الشرقية

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.