بشرى تهم حوالي 3500 اسرة من وجدة …توطين شركة متخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات بالقطب التكنولوجي بوجدة VIDEO

تراس الشيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد صباح يوم الاربعاء 22 شتنبر الحالي حدثا اقتصاديا وصناعيا هاما يتمثل في توقيع اتفاقية توطين شركة متخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات بالقطب التكنولوجي بوجدة ، ستقوم بتشغيل حوالي 3500 منصب شغل من مختلف التخصصات والأطر في هذا المجال …مما يعني ان 3500 اسرة ستتخلص من عبء بطالة ابنائها …

وقع هذه الاتفاقية بالاضافة الى والي جهة الشرق ، مدير شركة ( ابتيف ) ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ، ومحمد الصابري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ، ومدير ( ميد زيد ) …

هذا وستنطلق الاشغال بهذا المشروع الضخم خلال شهر يناير 2022 وسيبدأ الانتاج خلال المرحلة الأولى التي ستبدأ خلال شهر يونيو 2022

وفي ما يلي البلاغ الصادر عن المركز الجهوي للاستثمار بخصوص هذا الحدث الهام

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بلاغ صحفي

توقيع اتفاقية توطين شركة APTIVبمدينة وجدة

استقبل هذا اليوم السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق مرفوقا بالسيد رئيس مجلس الشرق والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بمدينة وجدة ممثلي شركة APTIV المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات بالمغرب حيث تم التوقيع على اتفاقية توطين هذه الشركة بالمنطقة الحرة لوجدة.

وجدة، الأربعاء 22 شتنبر 2021

مشروع توطين شركة APTIV بمدينة وجدة والمتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات يدخل حيز التنفيذ.

ترأس صباح هذا اليوم السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق مرفوقا بالسيد رئيس مجلس جهة الشرق والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بمدينة وجدة اجتماعا مهما بحضور رئيس المجلس التنفيذي لشركة MEDZ والمدير العام لشركة APTIV حيث تم التوقيع على اتفاقية توطين هذه الأخيرة بالمنطقة الحرة لمدينة وجدة.

هذا المصنع الجديد التابع لشركة APTIV والذي يعكس الثقة الكبيرة للمشغلين الاقتصاديين في مؤهلات جهة الشرق، سوف يمتد على مساحة 8 هكتارات ويروم خلق 3500 فرصة عمل مباشرة بمبلغ استثماري اجمالي يناهز394 مليون درهم.

وسيستفيد هذا المشروع، الذي سيعزز القدرة التنافسية لقطاع السيارات بالمغرب، من امتيازات مهمة يخولها له تموقعه بالمنطقة الحرة لمدينة وجدة.

كما أنه من المقرر أن تبدأ أشغال بناء هذا المصنع المستقبلي لشركة APTIV اعتبارًا من يناير2022 لكي يصبح جاهزا في غضون شهر يونيو 2022.

وبالموازاة مع ذلك ومن أجل تلبية احتياجات شركة APTIV فيما يخص الرأسمال البشري، سيتم قريباً إطلاق عملية توظيف واسعة بالتعاون مع جامعة محمد الاول والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة الشرق.