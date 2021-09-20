وقائع انتخاب السيد عبد النبي بعيوي رئيسا لجهة الشرق للمرة الثانية VIDEO

تم انتخاب السيد عبد النبي بعيوي صباح اليوم السبت 18 شتنبر الجاري، رئيسا لمجلس جهة الشرق للمرة الثانية على التوالي، وبعد ذلك تم تشكيل مكتب المجلس، على الشكل التالي :



الرئيس:عبد النبي بيوي PAM

النائب الأول:عمر احجيرةPI

النائب الثاني :صلاح العبوضي RNI

النائب الثالث :محمد بوعرورو PAM

النائب الرابع:علاء الدين البركاوي RNI

النائبة الخامسة:نعيمة لحروري RNI

النائبة السادسة:أسماء بوعبدلاوي PI

النائبة السابعة:صليحة حجي PAM

يوسفي بلقاسم كاتب مجلس جهة الشرق عن إقليم جرسيف حزب الاستقلال

أسماء بركيطة نائبة كاتب مجلس جهة الشرق عن إقليم فكيك حزب الاصالة والمعاصرة..