وقائع انتخاب السيد عبد النبي بعيوي رئيسا لجهة الشرق للمرة الثانية VIDEO
تم انتخاب السيد عبد النبي بعيوي صباح اليوم السبت 18 شتنبر الجاري، رئيسا لمجلس جهة الشرق للمرة الثانية على التوالي، وبعد ذلك تم تشكيل مكتب المجلس، على الشكل التالي :
الرئيس:عبد النبي بيوي PAM
النائب الأول:عمر احجيرةPI
النائب الثاني :صلاح العبوضي RNI
النائب الثالث :محمد بوعرورو PAM
النائب الرابع:علاء الدين البركاوي RNI
النائبة الخامسة:نعيمة لحروري RNI
النائبة السادسة:أسماء بوعبدلاوي PI
النائبة السابعة:صليحة حجي PAM
يوسفي بلقاسم كاتب مجلس جهة الشرق عن إقليم جرسيف حزب الاستقلال
أسماء بركيطة نائبة كاتب مجلس جهة الشرق عن إقليم فكيك حزب الاصالة والمعاصرة..
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