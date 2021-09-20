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وقائع انتخاب السيد عبد النبي بعيوي رئيسا لجهة الشرق للمرة الثانية VIDEO

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تم انتخاب السيد عبد النبي بعيوي صباح اليوم السبت 18 شتنبر الجاري، رئيسا لمجلس جهة الشرق للمرة الثانية على التوالي، وبعد ذلك تم تشكيل مكتب المجلس، على الشكل التالي :


الرئيس:عبد النبي بيوي PAM
النائب الأول:عمر احجيرةPI
النائب الثاني :صلاح العبوضي RNI
النائب الثالث :محمد بوعرورو PAM
النائب الرابع:علاء الدين البركاوي RNI
النائبة الخامسة:نعيمة لحروري RNI
النائبة السادسة:أسماء بوعبدلاوي PI
النائبة السابعة:صليحة حجي PAM
يوسفي بلقاسم كاتب مجلس جهة الشرق عن إقليم جرسيف حزب الاستقلال
أسماء بركيطة نائبة كاتب مجلس جهة الشرق عن إقليم فكيك حزب الاصالة والمعاصرة..

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