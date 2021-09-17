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رجال الصحافة والاعلام بوجدة غاضبون من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد معاذ الجامعي ، بمنعهم من تغطية وقائع انتخاب رؤساء المجالس

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على اثر الأوامر التي اصدرها السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد بمنع رجال الصحافة والاعلام بتغطية وقائع انتخاب مكاتب الغرف المهنية دون سائر ولاة وعمال المملكة الذين سمحوا لرجال الصحافة والاعلام في جميع مدن المملكة بتغطية وتتبع انتخاب وتشكيل مكاتب الغرف دون اي تحفظ ، كما قاموا ايضا بتغطية انتخابات مكاتب الجماعات ومجالس العمالات والجهات بالعديد من المدن والأقاليم والعمالات والبوادي … غير ان والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد السيد معاذ الجامعي اصبح يمثل استثناء بمنع الصحافة من الولوج الى القاعات التي يتم فيها انتخاب الرئيس ومكتبه ليتم ذلك في سرية تامة لايعلم عنها المواطنون اي شيء اللهم ما يتم تسريبه من بعض الأعضاء ….واعتبر رجال الصحافة والاعلام بوجدة ان اوامر الوالي هاته تعتبر خرقا سافرا للدستور المغربي وللحق في الوصول الى المعلومة …. وضربا للشفافية ….وتمثل تعتيما اعلاميا ….يطرح عدة نقاط استفهام
كما يتساءل رجال الصحافة والاعلام عن اسباب هذا المنع خصوصا انه لم يسبق لأي والي من الولاة السابقين بوجدة ان قام بمنع الصحافة بتغطية انتخاب رؤساء المجالس والغرف المهنية سابقا ….
هذا ويتمنى رجال الصحافة والاعلام ان يتدارك السيد الوالي الأمر ، خلال انتخاب رئيس مجلس الجهة ، ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة ورئيس مجلس العمالة والا يقوم بمنع الصحافة مرة اخرى بتغطية هذه الأحداث المهمة … …

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