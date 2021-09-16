الأستاذة سليمة فراجي وكيلة لائحة الانتخابات الجماعية بوجدة ـ حزب الأصالة والمعاصرة ـ …تشرح حيثيات تقديم استقالتها من عضوية مجلس الجماعة

مبررات الاستقالة من عضوية مجلس جماعة وجدة مع النضال المستمر في صفوف حزب الاصالة والمعاصرة

اعتبارا من كوني ترشحت كوكيلة لائحة الانتخابات الجماعية باسم حزب الاصالة والمعاصرة ، في افق التباري على رئاسة الجماعة، و ان لائحتي حصلت على المرتبة الاولى في هذه الاستحقاقات

واعتبارا من كون ترشحي كان مقرونا بمجموعة من الوعود والبرامج وبخارطة طريق كنت انوي تطبيقها في اطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة طبقا للقانون التنظيمي 113-14 ،

واعتبارا من كون تحالف الاحزاب والذي سيخدم لا محالة مصلحة المدينة ويخرجها من عبثية الجمود واللامعنى

وانضباطا لقرار الحزب في اطار التوافقات ، بعدم تزكيتي لرئاسة جماعة وجدة

فانني قررت الاستقالة من العضوية لان بقائي كعضوة بمجلس الجماعة لا يتماشى مع برنامجي الانتخابي وطموحاتي الرامية الى التغيير

وإذ اعبر عن شكري وامتناني لكل من وضع ثقته في شخصي من حزب الاصالة والمعاصرة الذي سأبقى وفية له ومناضلة في صفوفه ،ومنضبطة لقراراته ،وجميع الناخبين الذين صوتوا لصالحي في الاستحقاقات الجماعية اتمنى التوفيق للرئيس والمكتب المسير الذي سيتم انتخابه من اجل اخراج المدينة الالفية الغالية على قلوبنا من النفق المسدود الناتج عن عن التجاذبات السياسية والتي شلت اعمال المجلس السابق لمدة طويلة .

واذا كان هاجسنا هو الدولة القوية بمجتمع متضامن ، دولة قوية بسيادة قراراتها وعدالتها المجالية منتصرة الى اشراك المواطنات والمواطنين في مساراتها التنموية ، فإن تحالفات الاحزاب ان على المستوى الحكومي او المستوى الجهوي وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي ،من شأنها ان تتموقع بقوة للتركيز على الغايات والاهداف المشتركة وبناء القوة وتحقيق الاهداف بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك ، على رأسها تقوية واجهة داخلية من اجل مغرب قوي في مواجهة بعض الاستفزازات الخارجية ، و التركيز على العنصر البشري وصيانة كرامة المواطن بتخويله مختلف الحقوق المضمونة دستوريا من صحة وتعليم وضمان مناصب شغل وحق في السكن اللائق وحماية الحقوق والحريات .

سليمة فرجي -محامية

برلمانية سابقة

امينة جهوية سابقة عن حزب الاصالة والمعاصرة – وكيلة لائحة الانتخابات الجماعية لاستحقاقات 8شتنبر 2021