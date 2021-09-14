VIDEO علاءالدين بركاوي رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة وصيف وكيل لائحة الأحرار لجهة الشرق يشكر الناخبين الذين صوتوا لصالحه

في تصريح للجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » ، تقدم السيد علاء الدين بركاوي رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة ووصيف وكيل لائحة الأحرار لجهة الشرق بالشكر لكل الناخبين الذين صوتوا عليه ، ومنحوه ثقتهم …معتبرا ان هذه الثقة التي منحوه اياها تعتبر امانة في عنقه ، وانه سيعمل جاهدا مع باقي الشركاء سواء على مستوى الحزب او على مستوى الحكومة للارتقاء بجهة الشرق بصفة عامة ومدينة وجدة بصفة خاصة