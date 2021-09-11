VIDEO النائب البرلماني محمد هوار يشكر كل الناخبين الذين منحوه اصواتهم ويعدهم بان يكون في مستوى الثقة التي وضعوها فيه

خلال لقاء صحفي بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار صباح يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 تقدم السيد محمد هوار النائب البرلماني الفائز بدائرة وجدة انكاد ، بالشكر والامتنان لكل الناخبين الذين صوتوا لصالح لائحته ولرمز الحمامة بدائرة وجدة انكاد …حيث قال بانه سوف يفي بكل وعوده لساكنة وجدة انكاد بصفة خاصة ولساكنة الجهة الشرقية بصفة عامة …و انه سيعمل بالاساس على أجرأة البرامج والمشاريع التي يمكنها ان توفر الشغل لشباب المدينة ، ولا سيما ان نسبة البطالة بالجهة الشرقية تعتبر اعلى نسبة على الصعيد الوطني ….وهو امر مقلق لا بد من ايجاد الحلول المستعجلة له

مضيفا انه سيعمل على ربط مختلف الاتصالات بحكومة عزيز أخنوش قصد الارتقاء بالواقع الاجتماعي ، الاقتصادي والثقافي لمدينة الألفية