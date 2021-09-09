نتائج الانتخابات الجماعية بوجدة…امام اشكال قانوني يتعلق باختفاء المقعد رقم 61
بعد اعلان نتائج الانتخابات الجماعية 8 شتنبر 2021 بدائرة وجدة انكاد ، وبعد توزيع المقاعد على لوائح الترشيح حسب عدد الأصوات المحصل عليها من قبل كل لائحة : حيث كانت على الشكل التالي
ـ مجموع المقاعد المحصل عليها بالنسبة للجزء الأول رجال هو 39
ـ مجموع المقاعد المحصل عليها بالنسبة للجزء الثاني نساء هو 21 مقعدا ، وبذلك يكون مجموع المقاعد هو 60 مقعدا بدلا من 61 المخصصة لدائرة وجدة انكاد …
( ليبقى هذا اشكالا قانونيا ( او ثغرة قانونية ) لم يؤخذ بعين الاعتبار في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات …
وبذلك سننتظر من فقهاء القانون وواضعي مدونة الانتخابات فك الاشكال ، والبحث عن المقعد رقم 61 بين بنود مدونة الانتخابات …
هذا وقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة وجدة انكاد على 14 مقعدا
التجمع الوطني للأحرار 12 مقعدا
حزب الاستقلال 6 مقاعد
العدالة والتنمية 4 مقاعد
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 4 مقاعد
الحركة الديموقراطية الشعبية 3 مقاعد
الاتحاد الدستوري 2 مقاعد
الاشتراكي الموحد 2 مقاعد
محمد قدوري 2مقاعد
محمد دراز2مقاعد
تحالف فدرالية اليسار 2 ماعد
تيهال بركة 2 مقاعد
عبدالرحيم لزعر 2مقاعد
سعيد افقير 1مقعد واحد
عبد الحق قيسي 1مقعد واحد
رشيد سهلي 1 مقعد واحد
مجموع المقاعد 60 بدلا من 62
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