نتائج الانتخابات الجماعية بوجدة…امام اشكال قانوني يتعلق باختفاء المقعد رقم 61

بعد اعلان نتائج الانتخابات الجماعية 8 شتنبر 2021 بدائرة وجدة انكاد ، وبعد توزيع المقاعد على لوائح الترشيح حسب عدد الأصوات المحصل عليها من قبل كل لائحة : حيث كانت على الشكل التالي

ـ مجموع المقاعد المحصل عليها بالنسبة للجزء الأول رجال هو 39

ـ مجموع المقاعد المحصل عليها بالنسبة للجزء الثاني نساء هو 21 مقعدا ، وبذلك يكون مجموع المقاعد هو 60 مقعدا بدلا من 61 المخصصة لدائرة وجدة انكاد …

( ليبقى هذا اشكالا قانونيا ( او ثغرة قانونية ) لم يؤخذ بعين الاعتبار في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات …

وبذلك سننتظر من فقهاء القانون وواضعي مدونة الانتخابات فك الاشكال ، والبحث عن المقعد رقم 61 بين بنود مدونة الانتخابات …

هذا وقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة وجدة انكاد على 14 مقعدا

التجمع الوطني للأحرار 12 مقعدا

حزب الاستقلال 6 مقاعد

العدالة والتنمية 4 مقاعد

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 4 مقاعد

الحركة الديموقراطية الشعبية 3 مقاعد

الاتحاد الدستوري 2 مقاعد

الاشتراكي الموحد 2 مقاعد

محمد قدوري 2مقاعد

محمد دراز2مقاعد

تحالف فدرالية اليسار 2 ماعد

تيهال بركة 2 مقاعد

عبدالرحيم لزعر 2مقاعد

سعيد افقير 1مقعد واحد

عبد الحق قيسي 1مقعد واحد

رشيد سهلي 1 مقعد واحد

مجموع المقاعد 60 بدلا من 62