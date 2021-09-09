Home»Débats»تفاصيل نتائج انتخابات 8شتنبر 2021 على مستوى عمالة وجدة انكاد VIDEODébats/Nationalتفاصيل نتائج انتخابات 8شتنبر 2021 على مستوى عمالة وجدة انكاد VIDEO2021-09-09/ 09/09/2021/0/ 1060SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي تفاصيل نتائج انتخابات 8شتنبر 2021 على مستوى عمالة وجدة انكاد VIDEO Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع تيسير خالد : سجل السكان الفلسطيني شأن سيادي فلسطيني لا شأن لدولة الاحتلال بهتجار المركب التجاري سيدي عبد الوهاب ــ سوق طنجة ــ بوجدة يدقون ناقوس الخطر …ويخوضون اضرابا انذاريا …VIDEOعلى هامش لقاء المولودية الوجدية – اولمبيك اسفي احلام المكتب المسير تتبخر و تخيب آمال الجمهورالمولودية الوجدية تقصى من كأس العرش
Aucun commentaire