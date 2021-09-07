وزير الداخلية : انتخابات 8 شتنبر .. التصويت يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف

الثلاثاء 07 سبتمبر، 2021

انتخابات 8 شتنبر .. التصويت يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، يوم الأربعاء، بأن التصويت بمناسبة الانتخابات المقرر إجراؤها يوم غد الأربعاء يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين.

وجاء في بلاغ لوزير الداخلية أنه « طبقا للمقتضيات التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية، يذكر وزير الداخلية كافة الناخبات والناخبين أن التصويت بمناسبة الاقتراع المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين ».

وأضاف البلاغ أنه » يمكن للناخبات والناخبين، الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطاقتهم الوطنية للتعريف، أن يشاركوا في الاقتراع على أساس الوصل الذي تسلمه المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار إصدار البطاقة الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية كل معني بالأمر ».

ومع:07/09/2021