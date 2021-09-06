بالتمر والحليب وعلى انغام الدقة العيساوية …حي كولوش يستقبل محمد هوار وكيل اللائحة التشريعية لحزب الأحرار ـ بدائرة وجدة VIDEO



بالتمر والحليب وعلى انغام الدقة العيساوية استقبلت ساكنة حي كولوش ، السيد محمد هوار وكيل اللائحة التشريعية بدائرة وجدة انكاد ـ حزب التجمع الوطني للأحرار ـ رمز الحمامة ـ …

حيث تناول الكلمة قائلا : انه من فئة الشباب الذين قام حزب التجمع الوطني للاحرار بتزكيتهم لخوض غمار الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 08 شتنبر 2021 ، مبرزا انه ابن مدينة وجدة ، ومن عائلة معروفة لدى كل الوجديين ، باعمال الخير والاحسان ..والتواضع ، وحب الخير لأهل المدينة وساكنتها ..وان غيرته على مدينة وجدة ، وحبه لها ، هو الذي جعله يتخذ هذا القرار : قرار الترشح للاستحقاقات التشريعية … فدائرة وجدة انكاد التي تعتبر فيها بطالة الشباب اعلى نسبة على الصعيد الوطني ، مما جعلها تتخبط في العديد من المشاكل الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية ، والرياضية ….مشاكل تنتظر نائبا برلمانيا يمتلك غيرة على مدينة الألفية …نائبا برلمانيا يتفاعل مع قضايا الشباب ومشاكله بكل ايجابية ، يفكر في الحلول ، ويبتكر البرامج ، والمخططات التي يمكنها ان توفر الشغل والسكن و ترتقي بقطاعات الصحة والتعليم …..

وبعد ذلك تناول الكلمة السيد هشام الصغير الذي خاطب الحاضرين بقوله » ان اختياركم التصويت على ألسيد محمد هوار هو اختيار صحيح ….لأن حزب التجمع الوطني للأحرار بالفعل هو الحزب الصححيح «