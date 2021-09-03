Home»Débats»الدكتور عمر أعنان وكيل لائحة البرلمان ـ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة : الاتحاد الاشتراكي عاد بقوة …وساكنة وجدة ترى في مرشحينا املا كبيرا لانقاذ المدينة والجهة VIDEO

الدكتور عمر أعنان وكيل لائحة البرلمان ـ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة : الاتحاد الاشتراكي عاد بقوة …وساكنة وجدة ترى في مرشحينا املا كبيرا لانقاذ المدينة والجهة VIDEO

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عبر الدكتور عمر أعنان وكيل لائحة البرلمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة ان الحزب يعود بقوة اكثر من ذي قبل ، حيث عرف في الآونة الأخيرة انخراطا كبيرا لفئة الشباب ، والمثقفين …والذين يعقدون أملا كبيرا على الاتحاد الاشتراكي لانقاذ المدينة بصفة خاصة والجهة بصفة عامة ، وكلهم قناعة ان لوائح الحزب قد تقلب الموازين السياسية بمدينة الألفية ، خصوصا وان المرترشحين يتميزون بالنزاهة ، والنضج السياسي ، والغيرة على المدينة والجهة والوطن ….
ولهذا …. يمكن القول ان انتخابات 08 شتنبر 2021 بوجدة ….قد تحدث المفاجأة

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