الدكتور عمر أعنان وكيل لائحة البرلمان ـ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة : الاتحاد الاشتراكي عاد بقوة …وساكنة وجدة ترى في مرشحينا املا كبيرا لانقاذ المدينة والجهة VIDEO
عبر الدكتور عمر أعنان وكيل لائحة البرلمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي بوجدة ان الحزب يعود بقوة اكثر من ذي قبل ، حيث عرف في الآونة الأخيرة انخراطا كبيرا لفئة الشباب ، والمثقفين …والذين يعقدون أملا كبيرا على الاتحاد الاشتراكي لانقاذ المدينة بصفة خاصة والجهة بصفة عامة ، وكلهم قناعة ان لوائح الحزب قد تقلب الموازين السياسية بمدينة الألفية ، خصوصا وان المرترشحين يتميزون بالنزاهة ، والنضج السياسي ، والغيرة على المدينة والجهة والوطن ….
ولهذا …. يمكن القول ان انتخابات 08 شتنبر 2021 بوجدة ….قد تحدث المفاجأة
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