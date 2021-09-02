ساكنة وجدة تستقبل بأمل كبير السيد عبد القادر حضوري وكيل لائحة مجلس الجهة لحزب التجمع الوطني للاحرارـ رمز الحمامة VIDEO
خلال الجولة التي قام بها السيد عبد القادر حضوري وكيل لائحة مجلس الجهة ـ لحزب التجمع الوطني للأحرار ـ وسط مدينة وجدة ، عبر كل من حاورهم ــ نساء ورجالا ، شبابا وشيبا ـ عن اقتناعهم بالبرنامج الذي يحمله لانقاذ جهة الشرق ، من الأزمات التي تتخبط فيها ، وان على مختلف المستويات الاجتماعية الاقتصادية ، الثقافية ، الرياضية والصحية … حيث اعتبره كل من التقى بهم انه يمثل أملهم الكبير ، وانهم يتفاءلون خيرا بالبرنامج الذي يحمله ، قصد الارتقاء بالجهة الشرقية الى مستوى باقي جهات المملكة خصوصا جهات المغرب النافع ….
السيد عبد القادر حضوري الانسان الانساني ، الجمعوي ، والفاعل الاقتصادي ، الذي يتميز بغيرة كبيرة على الجهة الشرقية … فهو الانسان المواطن المعروف باياديه البيضاء في العمل الاحساني بمختلف الميادين ….السيد عبد القادر حضوري المعروف بتواضعه ، وحبه للفقراء والمساكين …. يحب الشباب ويحبه الشباب …السيد عبد القادر حضوري الذي تجده حاضرا كلما اقتضت الضرورة ذلك …سباقا لفعل الخير ، وفعل الاحسان …
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