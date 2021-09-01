الأحياء القديمة بوجدة تستقبل محمد هواروكيل اللائحة التشريعية بالترحاب والزغاريد ـ خلال جولته بوسط المدينة VIDEO

خلال جولته بوسط المدينة استقبل السيد محمد هوار وكيل لائحة الانتخابات التشريعية حزب التجمع الوطني للأحرار بترحاب كبير ، وسط الزغاريد بأحياء المدينة القديمة …حيث كان السيد محمد هوار رفقة السيد محمد عزاوي وكيل لائحة الجماعة بوجدة يقومان بشرح برنامج ـ الحمامة ـ للساكنة ….اثر ذلك لقي تجاوبا كبيرا من مختلف فئات الساكنة وشرائحها ، والذين اعتبروا محمد هوار …بمثابة الأمل ….واعادة الثقة في المنتخبين ….بل وفي الانتخابات بكاملها …لذلك اعتبرفوا بانهم سيصوتون على رمز الحمامة …خصوصا ان محمد هوار من المرشحين الشباب ، معروف بالنزاهة ، والغيرة ، على مدينة وجدة وعلى الجهة باكملها ….

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