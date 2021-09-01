Home»Débats»الأحياء القديمة بوجدة تستقبل محمد هواروكيل اللائحة التشريعية بالترحاب والزغاريد ـ خلال جولته بوسط المدينة VIDEO

الأحياء القديمة بوجدة تستقبل محمد هواروكيل اللائحة التشريعية بالترحاب والزغاريد ـ خلال جولته بوسط المدينة VIDEO

/ /0/ 16
0
Shares
PinterestGoogle+
 

خلال جولته بوسط المدينة استقبل السيد محمد هوار وكيل لائحة الانتخابات التشريعية حزب التجمع الوطني للأحرار بترحاب كبير ، وسط الزغاريد بأحياء المدينة القديمة …حيث كان السيد محمد هوار رفقة السيد محمد عزاوي وكيل لائحة الجماعة بوجدة يقومان بشرح برنامج ـ الحمامة ـ للساكنة ….اثر ذلك لقي تجاوبا كبيرا من مختلف فئات الساكنة وشرائحها ، والذين اعتبروا محمد هوار …بمثابة الأمل ….واعادة الثقة في المنتخبين ….بل وفي الانتخابات بكاملها …لذلك اعتبرفوا بانهم سيصوتون على رمز الحمامة …خصوصا ان محمد هوار من المرشحين الشباب ، معروف بالنزاهة ، والغيرة ، على مدينة وجدة وعلى الجهة باكملها ….
شاهد الفيديو الى آخره

ARTICLE SPONSORISER

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailعبد النبي بعيوي يجتمع باعضاء من المكنب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرةDefault Thumbnailالجهة الشرقية تستقبل مشروعا لتأهيل السياحة الجبلية وتنشيط التنمية الجهويةDefault Thumbnailجمعية هيئة المصالح المادية والمالية لمؤسسات التربية والتكوين – وجدة – بــيــان ( تنديد وتضامن )Default ThumbnailOujda / Minoteries et entrepôts de stockage, les polluants discrets

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.