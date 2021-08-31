التصويت على محمد عزاوي تصويت على الكفاءة والجدية والنزاهة ـ لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار للانتخابات الجماعية بوجدة VIDEO



محمد عزاوي وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرارللانتخابات الجماعية بوجدة …مهندس معادن ، 10 سنوات من العمل بمفاحم جرادة ، ثم مدير جهوي لقطاع التكوين المهني جهة الشرق ، 37 سنة من الخبرة ، حيث عرفت كل القطاعات التي اشتغل بها نجاحا ، وتطورا كبيرا ، وقطاع التكوين المهني بجهة الشرق والتطور الذي عرفه على جميع المستويات خير دليل على الكفاءة والخبرة التي يتميز بها السد محمد عزاوي …

بالاضافة الى ذلك يتميز السيد محمد عزاوي بالنزاهة ، والحس الوطني في التسيير والتدبير للقطاعات التي اشتغل بها …الرجل يتسم بالتواضع والذكاء ، والهدوء ….السيد محمد عزاوي من الأطر التي تحب الاستماع كثيرا ، والتصرف بجدية وكفاءة مع كل المشاكل التي تعرض عليه …يتميز ببداهة في ابتكار الحلول لكل القضايا التي تعرض عليه ….

السيد محمد عزاوي بحكم وظيفته المتمثلة في المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني ، فانه دائم التواصل مع الشباب من مختلف الفئات والاعمار ، يستمع اليهم ، يناقشهم ، ويناقشونه ، لا يتعصب لآرائه ، ولا ينفعل ولا يغضب ، يمتلك قدرات بيداغوجية وسيكولوجية كبيرة للتعامل مع الشباب ، ومع مشاكلهم وانشغالاتهم …

السيد محمد عزاوي انسان متواضع ، اجتماعي ، ويحب التواصل ، ويحب الحوارمع كل الفئات الاجتماعية مثقفة وغير مثقفة دون تعصب او انفعال ، دائم الابتسامة …له غيرة كبيرة على مدينة وجدة ، فهو على اطلاع كبير على مختلف مشاكل المدينة ، ويمتلك تصورا براغماتيا ، وعمليا ، وواقعيا للارتقاء بها ….لذلك تم اختياره من طرف حزب التجمع الوطني للاحرار ليكون وكيلا للائحة حزب الحمامة للانتخابات الجماعية ….

واليوم يدعوكم ـ كساكنة وجدة شبابا وشيبا نساء ورجالا ـ لمنحه فرصة تسخير قدراته وكفاءته ، وخبرته ، وفلسفته في التسيير والتدبير ، حتى نرتقي بمدينة وجدة الى مصاف المدن الراقية على جميع الاصعدة : اجتماعيا ، ثقافيا ، اقتصاديا ….

يدعوكم بوضع علامة على رمز الحمامة

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