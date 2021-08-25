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تجار سوق مليلية يستنجدون من السلطات …ويحذرون من وقوع كارثة مماثلة لسابقتها

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توصلت الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » باتصالات من العديد من تجار سوق مليلية يدقون فيها ناقوس الخطر ، ويطالبون من السلطات المسؤولة التدخل عاجلا للحد من الفوضى التي اصبح سوق مليلية يعرفها ، جراء غض الطرف من طرف المسؤولين بالمقاطعة الرابعة عن التسيب الذي اصبحت ممرات السوق تعرفها ، حيث عمت الفوضى ، وعادت الطاولات داخل السوق تحتل الممرات و تنذر بكارثة خطيرة لا قدر الله جراء انتشار الأسلاك الكهربائية الغامضة التي كانت سابقا سببا في احتراق السوق ، حتى ان ممرات محلات بيع الأثاث والتجهيزات المنزلية الخشبية اصبحت شبه مغلقة  بانواع الأثاث  …
اما الباب الرئيسي للسوق فانه يستحيل الدخول منه حيث تقوم نساء الموقف باغلاقه بشكل كلي طيلة الفترة الصباحية … والويل كل الويل لمن يطلب منهن اخلاء الباب الرئيسي للسوق ( كما توضح الصورة رفقته )


لهذا يلتمس تجار سوق مليلية من السيدة قائدة المقاطعة الرابعة التدخل عاجلا لوضع حد للفوضى التي عمت السوق ، وان تضرب بيد من حديد ، وتتعامل بصرامة القانون ضد كل الذين اعادوا الفوضى الى السوق

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