« كوفيد 19 ».. 9462 إصابة جديدة و 127 وفاة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 12 مليون و699 ألف شخص

الخميس 19 غشت، 2021

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 9462 إصابة جديدة ب »كوفيد- 19″ و9570 حالة شفاء و127 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 17 مليون و156 ألف و411 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 12 مليونا و699 ألف و602 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 791 ألف و559 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 698 ألف و472 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88.2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألف و472 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.4 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (16)، والرباط-سلا-القنيطرة (24)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، وجهة الشرق (16)، وسوس-ماسة (10)، ومراكش-آسفي (14)، ودرعة-تافيلالت (5)، وبني ملال-خنيفرة (11)، والعيون الساقية الحمراء (3)، وفاس مكناس (5)، وكلميم-واد نون (9)،

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3079)، والرباط-سلا-القنيطرة (1591)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1113)، وجهة الشرق (701)، وسوس-ماسة (683)، ومراكش-آسفي (602)، ودرعة-تافيلالت (436)، وبني ملال-خنيفرة (375)، والعيون الساقية الحمراء (356)، وفاس مكناس (338)، والداخلة-وادي الذهب (97)، وكلميم-واد نون (91).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2168.8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 25.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 81 ألف و615 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 359، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2364، 1317 منها تحت التنفس الاصطناعي (83 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1234 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي)

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل »كوفيد-19″، 49.9 بالمائة.

ومع:19/08/2021