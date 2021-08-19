VIDEO مفاجأة الانتخابات بوجدة :بحضور عزيز أخنوش ، الفنان الدوزي يعلن دعمه لبرنامج حزب التجمع الوطني للأحرار

قدوري الحسين



خلال التجمع الذي ترأسه السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار بوجدة ، لتقديم برنامج حزبه والذي سيخوض به مرشحو الحزب الحملة الانتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر 2021 ، كانت المفاجأة بتدخل للفنان عبد الحفيظ الدوزي ، اعلن خلاله تأييده ودعمه لبرنامج حزب التجمع الوطني للأحرار ، حيث اعلن الدوزي انه اطلع على برنامج حزب الحمامة عبر وسائط التواصل الاجتماعي ، وانه اعجب به ، وبواقعيته ، وتصوره لحلول مختلف القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ….لذلك يقول الدوزي اعلنت في تدويناتي انني ادعم برنامج هذا الحزب …

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ـ وايمانا منها بالحياد ، والموضوعية ، والنزاهة والشفافية ، بعيدا عن اي تحيز لهذا الحزب او ذاك ، وفق المباديء والقواعد الأخلاقية لاعلام نزيه شريف محايد …نقدم اليوم التسجيل الكامل لكلمة الفنان عبد الحفيظ الدوزي …..ولماذا اعلن تأييده الكامل والمطلق لبرنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لاستحقاقات 8 شتنبر 2021

كما تعلن وجدة سيتي انها على استعداد للتسجيل ـ بالصوت والصورة ـ مع كل المرشحين لهذه الاستحقاقات لتقديم برامجهم ….لكي تطلع عليها مختلف شرائح المجتمع