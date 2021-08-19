حزب التجمع الوطني للأحرار تنسيقية – وجدة – بلاغ صحافي : محمد هوار وكيلا للائحة انتخابات مجلس النوب بوجدة أنجاد

حزب التجمع الوطني للأحرار

تنسيقية ـ وجدة



بلاغ صحافي

محمد هوار وكيلا للائحة انتخابات مجلس النوب بوجدة أنجاد

وجدة – 18غشت 2021

تقدم رجل الأعمال الوجدي، محمد هوار، رسميا بترشيحه لقيادة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، بالدائرة التشريعية المحلية وجدة أنجاد.

وسيرافق، محمد هوار، في هذه اللائحة، كلا من عبد القادر حظوري، وبشرى مزوز، ورحمة أوعبد المومن.

وسيدافع محمد هوار، عن برنامج التجمع الوطني للأحرار، الذي يرتكز على إجراءات عملية تعتمد على 5 التزامات أساسية، وهي الحماية الاجتماعية، والصحة، والشغل، والتعليم، والإدارة. وهي المقترحات التي تسعى لتحقيق هذه الالتزامات التعاقدية التي انطلقت في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة.