سقطات معلق رياضي حاقد !

اسماعيل الحلوتي

إلى عهد قريب كان المعلق الرياضي الجزائري الجنسية والقطري الهوى المدعو حفيظ دراجي محط تقدير واحترام من لدن مغاربة كثر، باعتباره واحدا من بين أبرز المعلقين الرياضيين العرب في القناة الرياضية القطرية الرائدة « بي إين سبورت »، حيث أنه كان يحظى باهتمام كبير لدى شريحة مهمة من عشاق كرة القدم في المغرب، الذين كان الكثيرون منهم يترقبون حضوره للتعليق على بعض المقابلات الكروية سواء منها العربية أو الدولية، لما كان يتميز به من تلقائية وموضوعية في التعليق على المباريات بمختلف الدوريات، بروح رياضية عالية ودون تحيز لفريق أو منتخب على حساب آخر، مما أكسبة شعبية واسعة…

بيد أنه لم يلبث أن غير جلده كالثعابين السامة، وسلك طريق ابنة بلده الإعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة التي لا تتوقف عن مهاجمة المغرب بلا مناسبة، إذ كشف هو الآخر عن حقيقة ما ظل يضمره في صدره للمغرب ونظامه الملكي من ضغائن وأحقاد، حيث أنه وفي ظل الحملة الإعلامية الممنهجة التي يقودها جنرالات العسكر ببلاده ضد وحدة المغرب الترابية ومؤسساته الوطنية بما فيها المؤسسة الملكية ذاتها.

وأنه على الرغم من عدم رد حكام قصر المرادية على دعوة الملك محمد السادس التي وجهها إليهم في خطاب العرش يوم السبت 31 يوليوز 2021 من أجل التعاون، طي مرحلة الخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الأخوية انطلاقا من رفع القيود عن الحدود البرية التي ظلت مغلقة منذ عام 1994، العمل سويا على تدارك الزمن الضائع والشروع في بناء المستقبل المشترك.

وبعد أن عاد عاهلنا المفدى ثانية إلى إرسال برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إثر كارثة الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من غابات بعض الولايات شمال الجزائر، مخلفة وراءها عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين. وإعطاء أوامره السامية بعرض مساعدة فورية للسيطرة على النيران من خلال تجهيز وتعبئة طائرتين « كانادري » ووضعهما رهن إشارة السلطات الجزائرية.

أبى « مسيو » دراجي إلا أن يفتح على نفسه أبواب الجحيم، عندما تهاطلت ردود الفعل الغاضبة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام، تندد باستغلال موقعه في القناة الرياضية لمهاجمة المغرب، بعد أن كتب بمداد من الحقد والكراهية العمياء على حسابه الشخصي بموقع تويتر، تدوينة يقول فيها بكل وقاحة: « كان على المغرب أن يعرض مساعدته على شعب القبايل، مادام يدعو لاستقلاله، الجزائر لا تقبل مساعدة من حليف الكيان الصهيوني، الذي تهكم على الجزائر من الأراضي المغربية ». فكيف لمن ساهم المغاربة في صناعة « شهرته »، التنكر لهم على حين غرة ويخلع عنه ثوب الرياضي، الذي يفترض أن يكون متشبعا بقيم المحبة والتسامح والأخوة والتضامن والروح الرياضية، ويرتدي فجأة بزة العسكري الجلف الذي لا يدعو سوى إلى العنف والتحريض على الحقد والكراهية؟

والأفظع من ذلك أنها ليست مجرد ردة فعل غاضبة ومتسرعة في سياق معزول، إذ سبق له أن تطاول على المغرب، عندما حاول الركوب على القضية الفلسطينية للدفاع عن أطروحة الانفصال، وهو ينشر في ذات الموقع السابق ذكره « تغريبة » أخرى بكل وضاعة، جاء فيها: « المغرب يلتحق بالإمارات والبحرين والسودان في إقامة علاقات مع إسرائيل » ثم واصل قائلا: « الخنوع يتواصل وخضوع الحكومات العربية لرغبات ترامب سيستمر، لكن فلسطين ستبقى أمانة في أعناق الشعوب الحرة، حتى لو بقينا لوحدنا لن نستسلم، سنبقى نندد بالهوان، ونكرر بأن التطبيع خيانة وجبن ومهانة ». كان يمكن أن نصدق « هذيانه » لو أنه وضع مكان فلسطين « الجمهورية الصحراوية الوهمية »، التي لم يفتأ النظام الجزائري ينفق عليها الملايير من أموال الشعب بدون جدوى…

من هنا كان واضحا أن تتأجج نيران الغضب في صدور المغاربة وعلى رأسهم عدد من المعلقين والمحللين الرياضيين داخل نفس القناة الرياضية وخارجها، حتى أن رابطة الصحافيين الرياضيين المغاربة سارعت إلى مراسلة مدير القناة المعنية في شأن تهور « المعلق العسكري » إياه، للتعبير عن انزعاجها ورفضها المطلق لتلك التدوينات الشاذة التي يصر على معاكسة المغرب بواسطتها كلما تلقى الأمر بذلك من أسياده جنرالات العسكر، حيث يحرص أن تأتي تلك « التغريبات » مفعمة بمشاعر وعبارات البغض والتحريض والتدليس وتسميم الأجواء والمس بالوحدة الترابية، في تحلل واضح من صفته الرياضية ودون احترام للقناة التي تشغله والمشهود لها بالاحترافية والحياد الإيجابي…

إن حفيظ الذي فشل في الحفاظ على كرامته ونقاء سريرته، عندما سمح لكابرانات بلاده بجعله بوقا للتشويش على المغرب، أبان عن بلادته وجهله بقواعد السياسة التي تختلف كثيرا عنها في مجال الرياضة وكرة القدم بالخصوص، ناسيا أن رئيس الوزراء البريطاني قال: « في السياسة ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم، هناك مصالح دائمة »، وأنه من الممكن أن يأتي يوم تعود فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب أكثر تماسكا وتفتح الحدود أمام الشعبين الشقيقين، فمن يكون لحظتها الخاسر الأكبر؟ ثم إنه بتماديه في إرسال سهامه المسمومة على المغرب، لم يعمل سوى على منح المغاربة لحظة أخرى من التضامن والتلاحم، الإساءة إلى الصحافة الرياضية والمس بأسس وأخلاقيات الميثاق الإعلامي في بعده الإنساني والكوني، فضلا عن تعارض سلوكه الأرعن مع المبادئ والقيم الرياضية، التي تدعو باستمرار إلى السلام والأمان والتعايش والتسامح والتقارب بين الشعوب، ونبذ كل أشكال العنف والتحريض على الحقد والكراهية…