رسميا بوجدة حزب العدالة والتنمية : الأستاذ عبد الله هامل وكيل لائحة البرلمان وزكار وكيل لائحة الجماعة

بعد اعتذار الأستاذ عبد العزيز أفتاتي عن الترشح للبرلمان بدائرة وجدة-أنجاد، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تزكية الأستاذ عبد الله هامل ، النائب البرلماني الحالي عن نفس الدائرة وتزكية الأستاذ إسماعيل زكار وكيلا للائحة جماعة وجدة في الانتخابات التي ستجرى في نفس اليوم أي 8 شتنبر 2021



هذا وقد صرح عبد العزيز أفتاتي للصحافة أن سبب اعتذاره عن الترشح لا يعني اعتزاله للسياسة، بل رغبته في التصدي من خارج المؤسسات للفساد المتمثل في رغبة البعض في احتكار الثروة والسلطة