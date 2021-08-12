الدكتور عمر حجيرة وكيل لائحة الميزان للانتخابات التشريعية بدائرة وجدة انكاد يقدم برنامج مرشحي حزب الاستقلال بوجدة والجهة الشرقية VIDEO

قدوري الحسين



خلال الملتقى الجهوي الذي نظمه حزب الاستقلال بوجدة يوم 9 غشت بوجدة لتقديم برنامج ومرشحي الحزب بجهة الشرق تحت شعار » جهة الشرق التي نريد : استثمارات ، مناصب شغل ، جاذبية أكثر » والذي ترأسه هذا اللقاء الهام الذي اعلن فيه كذلك رسميا عن وكلاء لوائح حزب الإستقلال لكل أقاليم الجهة تراسه عبد السلام اللبار رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين و عمر حجيرة منسق جهة الشرق و عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة التنفيذية وعبد اللطيف معزوز الوزير السابق ورئيس رابطة الإقتصاديين ثم توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني للحزب سابقا وعضو رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين.

، بحضور العديد من مناضلي وأطر الحزب بأقاليم الجهة الشرقية ، حيث تم تقديم وكلاء اللوائح التشريعية بالأقاليم الثمانية لجهة الشرق ….تحت شعار شعار النضال والتواصل من اجل » الفوز ب 8/8 »

وخلال هذا اللقاء قدم الدكتور عمر حجيرة الخطوط العريضة لبرنامج الحزب بجهة الشرق بصفة عامة ولمدينة وجدة بصفة خاصة ….

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » التي تمت دعوتها لتغطية هذا اللقاء الهام ، وايمانا منا بالحياد الايجابي ، والموضوعية ، والنزاهة ، والشفافية ، وعدم التحيز ، خلال تغطيتنا لكل اللقاءات الحزبية والحملات الانتخابية فاننا نقدم التسجيل الكامل لعرض السيد عمر حجيرة وكيل لائحة حزب الاستقلال لتشريعيات 8 شتنبر 2021

هذا وسنقدم لاحقا باقي فقرات هذا اللقاء بالصوت والصورة