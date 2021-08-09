نقطة نظام بخصوص الانتخابات المهنية الأخيرة

المختار شحلال

المثل المغربي القائل « ضربو للرجلين باش ينسى الراس » ينطبق نوعا ما على ما يحدث جراء الانتخابات المهنية وما نتج عنها من اندحار البعض وتبوء البعض الآخر للمراتب الأولى….صحيح حزب العدالة والتنمية يستحق ما يجنيه من هزائم متتالية جراء سياساته اللاشعبية ،أو بالأحرى قبوله تمرير هذه السياسات التي أضرت بفئات واسعة من الشعب بالموازاة مع سقوط رموزه أخلاقيا في أكثر من مناسبة …لكن هؤلاء الذين يتبوؤون الآن المشهد،ويراد لنا أن نتنفس الصعداء بانتصارهم و نعتبر الأمر انتصارا لإرادة الناخب وعنوانا لمرحلة جديدة ، هم شركاء في هذه الاختيارات منذ 2011 أليسو جزءا من الأغلبية التي قادت البلد منذ عقدين و أبطال فضائح مالية في عز الأزمة …..فما الجديد الذي سيأتون به إذا كانت نفس الوجوه ونفس النهم على الافتراس يتكرر ؟؟؟

كساد تجارة الدين في سوق السياسة أمر مريح لكن قوة المال وتجارة الذمم وسطوة الأعيان وتواطؤ القبيلة ….في مجتمع لم يمتلك ناصيته بعد مازالت أمامه أيام واعدة……..