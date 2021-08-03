عدد الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد مسترسل ووزارة الصحة تحذر: (كوفيد-19).. 8760 إصابة جديدة وأزيد من 10 ملايين شخص لقحوا بالكامل

الثلاثاء 03 غشت، 2021

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 8760 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 5466 حالة شفاء و 64 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 14 مليون و 314 ألف و 37 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و 437 ألف و 707شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 642 ألف و683 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 574 ألفا و918 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 89،5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9949 بنسبة فتك قدرها 1،5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (16) وسوس-ماسة (14) ومراكش-آسفي (10)، ، وطنجة-تطوان-الحسيمة (5)، ودرعة-تافيلالت (2)، والشرق (2) ، وبني ملال-خنيفرة (5)، وكلميم واد نون (4)، وفاس مكناس (3) وجهة العيون-الساقية الحمراء (2) والرباط-سلا-القنيطرة (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3332) ومراكش-آسفي (995)، وسوس-ماسة (1009)، والرباط-سلا-القنيطرة (884)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (558)، والشرق (348)، وبني ملال-خنيفرة (517)، وفاس-مكناس (220)، ودرعة-تافيلالت (538)، والداخلة-وادي الذهب (98)، وكلميم-واد نون (139)، والعيون-الساقية الحمراء (122)،

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 57 ألف و 816 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 1203 حالة منها 47 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع:03/08/2021