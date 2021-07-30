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جلالة الملك يوجه بعد غد السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد

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الخميس 29 يوليوز، 2021
جلالة الملك يوجه بعد غد السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته بعد غد السبت، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ،أنه بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم السبت 31 يوليوز 2021 على الساعة التاسعة مساء”.

(ومع 29/07/2021

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