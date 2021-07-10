الحالة الوبائية بالمغرب : عودة ارتفاع الحالات المؤكدة بشكل مقلق … (كوفيد-19).. 1566 إصابة جديدة و870 حالة شفاء وتسع وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

السبت 10 يوليوز، 2021

أفادت وزارة الصحة، يوم السبت، بتسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل حالة 870 شفاء، وتسع وفيات.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل”كوفيد-19″، فبلغ 10 ملايين و356 ألف و845 شخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و221 ألف و525 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 541 ألف و405 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 523 ألف و998 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9360 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (708)، وسوس-ماسة (258)، والرباط-سلا-القنيطرة (218)، ومراكش-آسفي (170)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (77)، وفاس-مكناس (36)، والعيون-الساقية الحمراء (22)، ودرعة-تافيلالت (22)، وبني ملال-خنيفرة (15)، والشرق (14)، والداخلة-وادي الذهب (14)، وكلميم-واد نون (12).

أما بخصوص الوفيات، فسجلت أربع حالات بجهة الدار البيضاء-سطات وحالتان بسوس-ماسة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1487.7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 8047 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 41 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 288، منها 12 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و139 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فتصل إلى 9.1 في المائة.

ومع 10/07/2021