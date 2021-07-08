أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08 يوليوز 2021 كوفيد- 19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2021

الخميس 08 يوليوز، 2021

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط،بتقنية المناظرة المرئية، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 غشت 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف المصدر ذاته أنه « حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة (كوفيد-19)، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 10يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 غشت في الساعة السادسة مساء.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي ،أن مشروع هذا القانون جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 بضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد جلالته على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.

ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة، حسب البلاغ، في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.

مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وكولومبيا

اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021.

كما اطلع المجلس على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقوية التعاون بين الطرفين، في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي ،توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا بغية تمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

رئيس الحكومة : الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك ستمكن المغرب من الاستجابة لحاجياته من اللقاحات

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،ستمكن المملكة من الاستجابة مستقبلا لحاجياتها من اللقاحات وتلبية حاجيات دول أخرى.

وأوضح بلاغ صدر عقب مجلس للحكومة انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني سجل أن اجتماع المجلس ينعقد بعد الحفل الذي ترأسه جلالة الملك، يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بفاس، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.

وأبرز رئيس الحكومة أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حفظه الله، ستمكن، أيضا، من نقل التكنولوجيا إلى المغرب، في خطوة مهمة جدا في هذا المسار، تنضاف إلى الخطوات الأخرى التي تم إحرازها، بفضل التوجيهات الملكية السامية، في مكافحة هذا الوباء صحيا ومواجهة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن هذا المشروع الجديد سيمكن من ترصيد تجربة المغرب في مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تشكل قصص نجاح متتالية ومستمرة، مسجلا في المقابل أن المملكة تعرف مع الأسف الشديد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مما يستدعي توخي أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر.

وذكر في هذا السياق، بأن « الحكومة كانت قد قررت عقد اجتماعات المجلس الحكومي عن بعد من أجل إعطاء إشارة لجميع المواطنات والمواطنين بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وعدم التساهل بشأنها، كما هو الشأن مع الأسف في بعض الأوساط وبعض المناطق التي تعرف نوعا من التراخي ».

ودعا رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين، في هذا الصدد، إلى استشعار أهمية عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفظا لصحة البلاد والمواطنين، في وقت تضطر فيه بعض الدول إلى الرجوع للحجر الصحي أو إلى تشديد إجراءات التنقل، وكذا الإجراءات التي تخص بعض المهن والأنشطة.

كما دعا إلى المزيد من التعبئة الجماعية من أجل الاستمرار في السيطرة على هذا الوباء، مجددا تحيته لجميع الإدارات والأطر، وفي مقدمتها الأطر الصحية والأمنية والترابية، التي تعبأت لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستمر بوتيرة معقولة، بالنظر لإمكانيات إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتوزيع عائد الرسم المهني بين الغرف المهنية وجامعاتها

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها، 10 في المائة من عائد الرسم المهني.

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس، الذي بتقنية المناظرة المرئية، أن هذا المشروع يأتي من أجل ملاءمة تسمية المرسوم رقم 2.07.1233مع مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 31 دجنبر 2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والقاضي برفع حصة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها من عائد الرسم المهني إلى 11 في المائة عوض 10 في المائة .

ومع:08/07/2021