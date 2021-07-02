الأستاذة فاطمة الزهراء العبادي ..في كلمة وداع خلال الحفل الذي نظمته المحكمة الابتدائية على شرف السادة قضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين : على قوافي ابيات المتنبي نودعكم VIDEO

قدوري الحسين

خلال الحفل الذي ظمته المحكمة الابتدائية بوجدة يوم 29 يونيو 2021 على شرف السادة القضاة ونواب وكيل الملك الذين انتقلوا الى محاكم اخرى ، بحضور كل من السادة : رئيس محكمة الاستئناف بوجدة ، السيد الوكيل العام ، السيد رئيس المحكمة الابتدائية ، السيد وكيل الملك ، نقيب هيئة المحامين بوجدة ، وعدد من القضاة ونواب وكيل الملك بقصر العدالة بوجدة …

وحتى لا يغادر السادة القضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين في صمت ، قامت المحكمة الابتدائية بوجدة بسن سنة حسنة تتمثل في تنظيم حل وداع لكل القضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين الى محاكم اخرى تكريما لهم على ما بذلوه من خدمة للقضاء والعدالة ، وما قدموه من خدمات لهذه المحكمة ، وحتى تظل هذه الفترة راسخة في اذهانهم تم تنظيم هذا الحدث ليظل من اجمل الذكريات التي سيحتفظون بها طيلة مسارهم المهني ….

وخلال هذا الحفل تقدمت الأستاذة فاطمة الزهراء العبادي نائبة وكيل الملك لدى الحكمة الابتدائية بوجدة بكلمة وداع عبرت فيها عن مشاعر التقدير والاحترام التي ميزت الفترة التي قضاها هؤلاء بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، والتي تميزت بالنبل ، والنزاهة ، والاخلاص ، ونكران الذات ، والتعاون مع باقي زملائهم في مجال العدالة والقضاء …

الجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » التي حضرت هذا الحفل البهيج تقدم التسجيل الكامل لكلمة الأستاذة فاطمة الزهراء العبادي التي ختمتها بابيات شعرية لهرم الشعر العربي ابو الطيب المتنبي والتي قال فيها

أَمّا الفِراقُ فَإِنَّهُ ما أَعهَدُ

هُوَ تَوأَمي لَو أَنَّ بَيناً يولَدُ

وَلَقَد عَلِمنا أَنَّنا سَنُطيعُهُ

لَمّا عَلِمنا أَنَّنا لا نَخلِدُ

وَإِذا الجِيادُ أَبا البَهِيِّ نَقَلنَنا

عَنكُم فَأَردَأُ ما رَكِبتُ الأَجوَدُ

مَن خَصَّ بِالذَمِّ الفِراقَ فَإِنَّني

مَن لا يَرى في الدَهرِ شَيئاً يُحمَدُ

على ان نقدم باقي الكلمات في فيديوهات لاحقة …