كلمة الاستاذ أحمد أوشني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بمناسبة تكريم السادة القضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين VIDEO

قدوري الحسين

نظمت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم 29 يونيو 2021 حفلا تكريميا على شرف السادة القضاة ونواب وكيل الملك الذين انتقلوا الى محاكم اخرى ، وقد حضر حفل التكريم هذا السادة : رئيس محكمة الاستئناف ، السيد الوكيل العام ، السيد رئيس المحكمة الابتدائية ، نقيب هيئة المحامين بوجدة ، وعدد من القضاة ونواب وكيل الملك بقصر العدالة بوجدة …

وحتى لا يغادر السادة القضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين في صمت ، اقامت المحكمة الابتدائية بوجدة هذا الحفل احتفاء وتكريما لهم على ما بذلوه من خدمة للقضاء والعدالة ، وما قدموه من خدمات لهذه المحكمة ، وحتى تظل هذه الفترة راسخة في اذهانهم تم تنظيم هذا الحدث ليظل من اجمل الذكريات التي سيحتفظون بها طيلة مسارهم المهني ….

وخلال هذا الحفل تقدم الأستاذ أحمد أوشني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بكلمة عبر فيها عن مشاعر التقدير والاحترام التي ميزت الفترة التي قضاها هؤلاء بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، والتي تميزت بالنبل ، والنزاهة ، والاخلاص ، ونكران الذات ، والتعاون مع باقي زملائهم في مجال العدالة والقضاء …

الجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » التي حضرت هذا الحفل البهيج تقدم التسجيل الكامل لكلمة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ….

على ان نقدم باقي الكلمات في فيديوهات لاحقة …