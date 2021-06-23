السيدة صفاء لعمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء تتحدث لساكنة وجدة عن اهم منجزات الوكالة VIDEO

قدوري الحسين

عقدت السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة صباح يوم 18 يونيو 2021 ندوة صحفية بمناسبة اختتام اشغال المجلس الاداري للوكالة المنعقد يوم 7 يونيو 2021 ، معتبرة ان هذا اللقاء يدخل ضمن برنامج الوكالة المتعلق بالانفتاح على مختلف وسائل الاعلام من جهة وعلى فعاليات المجتمع المدني من جهة اخرى …والعمل من خلال ذلك على ايصال المعلومة بكل شفافية الى زبنائها … وبذلك قدمت عرضا مفصلا عن التطور الذي عرفته الوكالة خصوصا على مستوى الانجازات و الخدمات التي تقدمها لزبنائها وكذا جودتها…بالاضافة الى ادخال الخدمات الرقمية التي ستسهل على المواطنين القيام بمختلف العمليات مثل اداء فواتير الاستهلاك او تقديم الطلبات ، او الشكايات …والملتمسات

فالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتي تم احداثها سنة 1978 ـ تقول السيدة صفاء لعمارتي الريفي ـ انها تقوم بتدبير ثلاث قطاعات حساسة واساسية هي قطاع الماء ، قطاع التطهير السائل ، وقطاع الكهرباء ، حيث اعتبرت ان تدبير هذه القطاعات من طرف مؤسسة واحدة يمكن من خلق التوافق والتآزر بين القطاعات الثلاثة في اطار استراتيجية مندمجة وتوفير الموارد المالية لانجاز المخططات المديرية ومواكبة التطور العمراني ، لمدينة وجدة والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 537500 نسمة ، وعدد زبناء الوكالة 171582 يستهلكون حوالي 19 مليون متر مكعب ..حيث قامت الوكالة لحد الآن بانجاز 14 خزان مائي بسعة تخزين تقدر ب 74800 متر مكعب ، بقدرة تخزين تقدر ب 25 ساعة …ويبلغ طول شبكة الماء الصالح للشرب 2090 كلم ، و1454 كلم طول شبكة التطهير ، وقد بلغ رقم معاملات الوكالة 235,64 مليون درهم خلال سنة 2020 ، محققة بذلك نتيجة صافية بمبلغ 2,48 مليون درهم …كما يبلغ عدد مستخدمي الوكالة 304 …

هذا ونظرا لأهمية عرض السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة فان الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، ومن باب الأمانة الاعلامية ، وما تتطلبه من شفافية وحياد وموضوعية ونزاهة ، تقدم التسجيل الكامل لعرض السيدة المديرة ، وذلك تعميما للفائدة وتنويرا للرأي العام بصفة عامة وزبناء الوكالة بصفة خاصة ….

وفي ما يلي البلاغ الصادر بعد انتهاء اشغال المجلس الاداري للوكالة

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اجتماع المجلس الاداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـ 17 يونيو 2021

انعقدت يوم 17 يونيو 2021 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الاداري للوكالة برئاسة السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد وبمشاركة جميع اعضاء المجلس الاداري ، هذا الاجتماع خصص للدراسة والمصادقة على الحسابات الختامية للوكالة برسم سنة 2020 .

وقد اعرب اعضاء المجلس الاداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهم وافتخارهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين خصوصا انخراطها التام في منظومة الجودة عبر عصرنة ورقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي كما اعرب اعضاء المجلس عن ارتياحهم عن نسبة انجاز الاستثمارات المبرمجة خلال سنة 2020 والتي وصلت الى 66في المائة ، كما تميزت هذه السنة بمواصلة انجاز المشاريع المبرمجة في اطار رؤية » وجدة الكبرى » التي تهدف ال مواكبة الوكالة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه مدينة وجدة خصوصا في المحور المتعلق بالبنية التحتية والمحافظة على البيئة والانخراط في التنمية المستدامة ومعالجة المياه العادمة ، هذه الانجازات كان لها اثر ايجابي على ظروف توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة وضمان استمرارية التوزيع في ظروف جيدة من الصبيب والضغط وتحسين قدرة التخزين ومردودية الشبكة ، كما مكنت من تحسين أداء شبكة التطهير السائل والمحافظة على البيئة .

وفي نفس الاطار قدمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة لأعضاء المجلس الاداري عرضا مفصلا حول جميع المؤشرات التقنية والتجارية والمالية لسنة 2020 حيث بلغت قيمة الاستثمارات برسم سنة 2020 ، 77مليون درهم خصصت بالاساس لمشاريع البنيات التحتية ( 30 مليون درهم ) وكذا انجاز شبكات التوزيع والتجميع ( 37 مليون درهم ) كما تمكنت الوكالة من رفع نسبة المردودية من 57.60 في المائة سنة 2010 الى 71,50 في المائة سنة 2020 كما قامت الوكالة خلال السنوات الاخيرة بمجهودات مهمة لضمان استمرارية توزيع الماء الشروب عبر بنائ ستة خزانات جديدة وبذلك انتقلت سعة التخزين من 41.750م3 سنة 2014 الى 74.800م3 سنة 2020 ، تتيح استقلالية في التوزيع تصل الى 25 ساعة . ورغم جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) حافظت الوكالة على توازناتها المالية عبر تحقيق نتائج مالية مهمة سنة 2020 حيث تم تسجيل نتيجة صافية ايجابية ب 2,48 مليون درهم وخزينة قدرت ب 367 مليون درهم مما مكن من التزام الوكالة بانجاز استثمارات مهمة مع استقرار مدة تسديد ديون ممونيها .

وتم التداول خلال اجتماع المجلس حول اهم المشاريع المنجزة في سنة 2020 بقطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتهم بالاساس :

ـ اعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريعلدعم التحول الرقمي مع مراجعة وتبسيط المساطر الادارية

ـ متابعة اشغال تجديد الشبكة الرئيسية بعدة مناطق

ـ الانتهاء من اشغال تقوية مجمعات تصريف مياه الامطار بمنطقة السمارة والجامعة بشارع محمد السادس وبحي جوهرة وبشارع الروداني .

ـ الانتهاء من اشغال تغيير القنوات الرئيسية بكل من احياء النهضة وطايرت وتيندوف وبوقنادل

ـ الاستمرار في اشغال بناء خزان بسعة 5000م3 بمنطقة جبل حمراء

ـ مواصلة اشغال تجديد الشبكة الثانوية والايصالات بعدة احياء

في نهاية هذا الاجتماع هنأ السيد الرئيس وأعضاء المجلس الاداري للوكالة السيدة المدير العام وجميع اطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهود لانجاز المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطن الوجدي .

وفي ختام هذا الاجتماع رفعت برقية ولاء واخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الاداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة