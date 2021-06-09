لا حاجة لجهة الشرق لمزايدات الاحزاب و للرقص على اشلاء المواطن

ذة. سليمة فراجي

جهة الشرق تنتظرمن الاحزاب برامج طموحة وابداعا من اجل اقلاع صناعي في عدةمجالات لامتصاص البطالة المتفشية وانعدام فرص الشغل

اما اللغة الامازيغية فان الفصل الخامس من دستور 2011اعتبرها لغة رسمية ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء يحدد القانون التنظيمي المنصوص عليه دستوريا مراحل تفعيل طابعها الرسمي و يحدد قانون ظهير شريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

وبالتالي فلا يزايد بها حزب على حزب لانها مقتضى دستوري ينزل بمقتضى قانون تنظيمي

ننتظر برامج هادفة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ومراعية لخصوصيات كل جهة من جهات المملكة

وجهة الشرق باب اوروبا وافريقيا سكانها حراس الحدود تفتقد الى المشاريع التنموية وتنزيلها على ارض الواقع تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي اعطى الانطلاقة للاوراش الكبرى في الجهة سنة 2003 وتم ضخ أزيد من110 مليار درهم في البنية التحتية منذ الخطاب التاريخي لجعلها مؤهلة لاستقبال وانجاز المشاريع

نحن في انتظار برامج هادفة تراعي خصوصيات الجهة وقابلة للتنزيل على ارض الواقع !

زخرفة الاقوال متجاوزة والشعارات الانتخابية الجوفاء لا تتناسب اطلاقا مع ذكاء ساكنة الجهة ولا مع توصيات النموذج التنموي الجديد