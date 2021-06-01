بلاغ وزارة الخارجية حول الأزمة المغربية الإسبانية

هذا الثلاثاء ، 1 يونيو ، سيمثل من يسمى غالي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية العليا. من المسلم به أن هذا المظهر هو تطور يلاحظه المغرب. لكنها لا تشكل أساس الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.

أولاً: المظهر ، وهو تطور لاحظه المغرب:

1 – أولاً ، يؤكد مثول ما يسمى بغالي ما قاله المغرب منذ البداية: لقد أعادت إسبانيا بالفعل ، عن علم ، إلى أراضيها ، بطريقة احتيالية وغامضة ، شخصاً حوكم أمام المحاكم الإسبانية بسبب شكاوى قدمها ضحايا الجنسية الإسبانية وأعمال ارتكبت جزئياً على الأراضي الإسبانية.

2. ثم يأتي هذا الظهور ليُظهر الوجه الحقيقي لـ «البوليساريو» الذي يجسده زعيم ارتكب جرائم شنيعة ، ينتهك حقوق الإنسان ويعذبها ويهزأ بها ويرعى الأعمال الإرهابية.

3. وبالمثل ، فإنه يؤكد مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها ، لأن ضحايا ما يسمى بالغالي هم قبل كل شيء إسبان. وبالتالي فإن هذا الظهور يشكل بداية أول اعتراف بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية والجنائية لهذا الفرد. كما أنها المرة الأولى التي تستدعي فيها المحاكم الإسبانية هذا المسؤول وتقدم له شكاوى بشأن جرائم خطيرة.

4. ومرة ​​أخرى ، هذه ليست سوى الشكاوى التي ظهرت للضوء. وماذا عن كل الأطفال والنساء والرجال الذين عانوا أهوال « البوليساريو »؟ يُلحق سكان تندوف – « البوليساريو » الذين لا صوت لهم ، معاملة لا إنسانية – دون تحقيق العدالة لهم.

ثانيًا. ومع ذلك ، هذا ليس أصل المشكلة:

1. جذور المشكلة هي مسألة ثقة محطمة بين الشركاء. إن جذور الأزمة هي مسألة دوافع إسبانية معادية فيما يتعلق بالصحراء ، وهي قضية مقدسة للشعب المغربي كله:

• لا علاقة للأزمة بقضية الرجل. لا يبدأ بوصوله ولا ينتهي برحيله. أولاً ، إنها قصة ثقة واحترام متبادل محطمة بين المغرب وإسبانيا. هذا اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا.

• إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا تنتهي بدون ظهور من يسمى « غالي » ، فلا يمكن حلها بالاستماع وحده. إن توقعات المغرب المشروعة تتجاوز ذلك. يبدأون بتوضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها.

• بالنسبة للمغرب ، فإن ما يسمى بالغالي مثل « البوليساريو ». الطريقة التي عاد بها إلى إسبانيا – بجواز سفر مزور وهوية جزائرية مزورة وعلى متن طائرة رئاسية جزائرية – تخون جوهر هذه الميليشيا الانفصالية.

• بالإضافة إلى قضية ما يسمى غالي ، كشفت هذه القضية المواقف العدائية والاستراتيجيات الضارة لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية. وكشفت تواطؤ جارنا الشمالي مع خصوم المملكة لتقويض وحدة أراضي المغرب.

• كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق بإسبانيا مرة أخرى؟ كيف تعرف أن إسبانيا لن تتآمر مرة أخرى مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعتمد حقاً على إسبانيا ألا تتصرف من وراء ظهرها؟ كيف تستعيد الثقة بعد هذا الخطأ الجسيم؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتمتع بها المغرب حتى الآن؟ في الواقع ، يتعلق الأمر بطرح السؤال الأساسي: ما الذي تريده إسبانيا حقًا؟

2. تثير هذه الأزمة أيضا مسألة الاتساق. لا يمكنك محاربة الانفصال في المنزل وتشجيعه في جارك:

• باسم هذا التماسك في مواجهة نفسه أولاً ومع شركائه آنذاك ، لم يستغل المغرب أبداً النزعة الانفصالية. لم يشجعه أبدًا مثل ورقة في علاقاته الدولية ، وخاصة مع جيرانه.

• في هذا الصدد ، كانت سياسة المغرب تجاه إسبانيا على الدوام واضحة وضوح الشمس. خلال الأزمة الكاتالونية ، لم يختر المغرب الحياد. لقد كان من أوائل الذين وقفوا بحزم ووضوح وقوة إلى جانب وحدة الأراضي والوحدة الوطنية لجاره في الشمال.

• السؤال مشروع: ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟ كيف سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذا الرقم علنًا ورسميًا من قبل حليفها الاستراتيجي ، وشريكها التجاري المهم ، وأقرب جار لها من الجنوب؟

• ليس لديك ذاكرة قصيرة. في عام 2012 ، على سبيل المثال ، عندما كان هناك زيارة إلى المغرب من قبل وفد اقتصادي كاتالوني ، تم تعديل البرنامج ، بناءً على طلب الحكومة الإسبانية ، بحيث لم يتم استقبال هذا الوفد على مستوى عالٍ ، وذلك خلال كل فترة المحادثات ، هناك حضور لممثل سفارة اسبانيا في الرباط.

• في عام 2017 ، تم تطبيق نفس الاتساق عندما رفض المغرب طلب زيارة ولقاء زعيم عظيم للانفصالية الكاتالونية.

• للمغرب الحق في أن يتوقع ما لا يقل عن إسبانيا. هذا هو مبدأ الشراكة الحقيقية.

3 – أظهر المغرب دائما تضامنه مع إسبانيا:

• هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالحي ، بما في ذلك أزمات الهجرة الدورية. ومع ذلك ، لا ينبغي لهذه الصعوبات أن تجعلنا ننسى أبدًا أن التضامن هو الشراكة ، وموثوقية حسن الجوار وثقة الصداقة.

• هذا هو التضامن الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. يعلمنا التاريخ الحديث أن هناك العديد من الإجراءات.

• في عام 2002 ، على سبيل المثال ، أثناء غرق ناقلة نفط ، فتح المغرب بلطف مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا ، بينما لم يتم إبرام اتفاقيات الصيد حتى الآن.

• في عام 2008 ، عندما كانت إسبانيا في خضم أزمة اقتصادية ، منح المغرب استثناءات للترحيب بأذرع مفتوحة والسماح بتثبيت ونشاط العمال ورجال الأعمال الإسبان في المغرب.

• في خضم الأزمة الكاتالونية ، كانت إسبانيا دائمًا قادرة على الاعتماد على المغرب ، الذي دافع ، دون تحفظ ، عن سيادته الوطنية وسلامته الإقليمية ، من خلال إجراءات (حظر دخول الانفصاليين الكتالونيين إلى المغرب ، وحظر أي اتصال بين القنصلية المغربية في برشلونة والحركة الانفصالية الكتالونية) والمواقف المتخذة (تصريحات دعم واضحة وقوية).

• روح التضامن نفسها سادت دائما التعاون الأمني ​​ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وهكذا ، مكّن التعاون في مجال الهجرة ، منذ عام 2017 ، من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية ، وتفكيك 5000 شبكة تهريب منذ عام 2017 ، ومنع محاولات اعتداء لا حصر لها.

• مكّن التعاون في محاربة الإرهاب من تفكيك عدة خلايا ذات امتدادات في كل من المغرب وإسبانيا وتحييد 82 عملاً إرهابياً. يضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة للخدمات المغربية في التحقيقات التي أجريت في أعقاب الهجمات الدموية في مدريد في مارس 2004. وبالمثل ، أدى التعاون في مكافحة تهريب المخدرات إلى تبادل مثمر لحوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.

• كيف يمكن بعد كل هذا الحديث بجدية عن التهديدات والابتزاز فيما يتعلق بتصريح سفير جلالة الملك في مدريد؟ الصراحة لم تكن تهديدًا أبدًا ، والدفاع عن النفس عن المواقف لا يمكن أن يعادل الابتزاز.

4 – يميز المغرب بين صداقة الشعب الإسباني وإزعاج بعض الأوساط السياسية:

• في هذه الأزمة المغربية الإسبانية الخطيرة ، ميز المغرب دائمًا تمييزًا واضحًا ، من ناحية ، بين السكان الإسبان وبعض القادة السياسيين ذوي الرؤية البعيدة الذين يقدرون الصداقة مع المغرب وحسن الجوار ، وغيرهم ، سياسيًا وحكوميًا معينًا ، الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني التي تسعى لاستغلال الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المغرب. الأشخاص أنفسهم الذين ، في راحة من ردود أفعالهم التي عفا عليها الزمن ، يواصلون رؤية المغرب بمنظورات عفا عليها الزمن ، دون التخلي عن تلميحات القديمة الموروثة من الماضي.

• علاوة على ذلك ، من الواضح أن المغرب ليس لديه مشكلة مع الشعب الإسباني ، ومواطنيه ، والعاملين الاقتصاديين فيه ، والفاعلين الثقافيين والسياح ، الذين يتم الترحيب بهم بحرارة كأصدقاء وجيران في المغرب.

• حتى أن بعض المواطنين الإسبان يعملون في القصر الملكي المغربي قبل فترة طويلة من ولادة جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات. وهذا يعني ، في الواقع ، إلى أي مدى لا يتخلى المغرب عن كثافة وصلابة الروابط الإنسانية بين المغرب وإسبانيا.

• سيبقى المغرب مرتبطا بعلاقات الصداقة الطبيعية والحقيقية مع الشعب الإسباني.