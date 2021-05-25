رئيس مجلس جماعة وجدة عمر حجيرة يهنئ عمدة مدينة ليل مارتين اوبري

في إطار علاقة التعاون والشراكة التي تجمع بين مدينة وجدة ونظيرتها ليل الفرنسية، وبمناسبة تتويج نادي ليل الأولمبي الرياضي ( LOSC ) بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد انتصاره أمس الأحد 23 ماي الجاري بحصة (2-1 ) على أنجيه في الجولة الأخيرة، بعث رئيس مجلس جماعة وجدة عمر حجيرة بتهنئة إلى عمدة مدينة ليل مارتين أوبري، نوه فيها أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع ساكنة مدينة وجدة بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي ليل لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الفرنسي .

ومما جاء في رسالة رئيس مجلس وجدة :

» باسمي وباسم ساكنة مدينة وجدة، أبعث إليكم بخالص التهاني للنجاح الذي حققه نادي ليل (LOSC) ، بتتويجه بلقب الدوري الفرنسي للموسم الرياضي 2020-2021 والرابع في تاريخه.

هذا الإنجاز المهم الذي أدخل الفرحة على قلوب الو جديين، راجين أن تبلغوا جميع مكونات الفريق أحر التهاني على هذا اللقب والذي تطلب مجهودا كبيرا طيلة الموسم، خاصة ونحن نعيش ظروفا صعبة مرتبطة بجائحة كورونا.

نأمل أن يكون هذا النجاح فرصة لتعزيز تعاوننا المثمر وكذلك توسيعه في المجال الرياضي ، وخاصة في كرة القدم ، لصالح فريقي مدينتينا نادي مولودية وجدة (MCO) ونادي ليل ( LOSC ). »