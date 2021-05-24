ألوطن اولا والوطن دائما ! عن اي قانون دولي تتحدث اسبانيا ؟

ذة.سليمة فراجي

وعن اية اعتبارات انسانية تتحدث ؟وهي التي سبق في وقت سابق ان مارست العنف على القاصرين المغاربة كما اثبته ذلك شريط مصور تم تسريبه، يوثق لجريمة تعنيف بشعة تتمثل في تعذيب جسدي ونفسي وإهانة وإذلال لمجموعة من الفتيان المغاربة على يد حراس أمن إسبانيين بمركز احتجاز المهاجرين بلاس بالماس، الشيء الذي ادرك معه المنتظم الدولي سياسة تمييزية وعنصرية ممنهجة تمارسها سلطات الهجرة الإسبانية ضد المهاجرين المغاربة، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص.

جميل ان تتحدث الوزيرة عن الظرف الانساني الذي حدا بهم الى استقبال من ارتكب جرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتعتبرها خطوة مبررة حسب تعبيرها ، ولكن ما قولها في الخرق السافر لابسط حقوق الانسان المتعارف عليها والمنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، عن طريق تعنيف القاصرين و مختلف اساليب التعذيب والاذلال والاهانة ؟ ناهيك عن اساليب الغطرسة والاستعلاء و الحنين الى الاستعمار

من خول لأي كان ان يأمر المغرب بالامتثال للاوامر ؟

ومتى كان المغرب المتمتع بسيادة كاملة على اراضيه طبقا للقانون ان يصبح حارسا او منفذا لأوامر جهة من الجهات ؟

واذا كانت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، صرحت ان حكومة بيدرو سانشيز لن تدخر جهذا للحفاظ على الأراضي الإسبانية ومراقبة الحدود وضمان الامتثال للقانون الدولي.فان المغرب بدوره ملتزم وممتثل لقواعد القانون الدولي ويقف كالبنيان المرصوص دفاعا عن ملكه و اراضيه وثرواته وقضيته الوطنية و سيادته على اي جزء من ترابه شرقا وغربا شمالا وجنوبا

سليمة فراجي – وجدة…