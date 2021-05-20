السيد بوريطة : تم استدعاء سفيرة المغرب لدى إسبانيا للتشاور بصلة مع الأزمة التي تعود إلى منتصف شهر أبريل

الخميس 20 ماي، 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس، أنه تم استدعاء سفيرة المغرب في مدريد السيدة كريمة بنيعيش للتشاور، بصلة مع الأزمة التي تعود إلى منتصف شهر أبريل، والتي تتمثل في استقبال إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، والذي لم يتلق المغرب بعد أي توضيحات أو ردود فعل بشأنه.

وأوضح السيد بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السيدة بنيعيش تلقت توجيهات استدعائها للتشاور في الرباط عشية استدعائها إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية.

وأبرز الوزير أن السلطات الإسبانية منحت للدبلوماسية المغربية 30 دقيقة للحضور إلى وزارة الشؤون الخارجية، « وهو عمل غير مسبوق، وغير مألوف في العلاقات بين دول جارة ونادر في الممارسة الدبلوماسية »، موضحا أن سفيرة جلالة الملك لا تتلقى تعليمات سوى من بلدها.

وشدد على أن الأزمة ستستمر ما لم تتم تسوية سببها الحقيقي، فالمغرب يرفض تلقي هذا النوع من التخويف، القائم على صور نمطية بائدة، وسيظل واضحا بشأن أصل هذه الأزمة وت كو نها والمسؤولين عنها.

(ومع 20/05/2021)