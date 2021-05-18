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السيد بلينكن يؤكد على الدور المحوري للمغرب في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط

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الثلاثاء 18 ماي، 2021

أكد كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مباحثات هاتفية يوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ، على  » الدور المحوري » للمغرب في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية، في بلاغ عقب هذه المباحثات، أن  » كاتب الدولة أبرز أهمية الشراكة الثنائية المتينة ، والدور المحوري للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة « .

وأضاف المصدر أن السيدين بلينكن وبوريطة أعربا عن  » انشغالهما المشترك إزاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة ، والذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين بما فيهم الأطفال « .

من جهة أخرى ، أكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية في تغريدة على تويتر أنه بحث مع السيد بوريطة  » أهمية استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تفادي مزيد من الخسائر في الأرواح البشرية « . وأشار إلى أن  » المغرب يعد شريكا استراتيجيا ، وسنعمل معا من أجل وضع حد لهذا النزاع « .

(ومع 18/05/2021)

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