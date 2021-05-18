السيد بلينكن يؤكد على الدور المحوري للمغرب في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط

الثلاثاء 18 ماي، 2021

أكد كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مباحثات هاتفية يوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ، على » الدور المحوري » للمغرب في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية، في بلاغ عقب هذه المباحثات، أن » كاتب الدولة أبرز أهمية الشراكة الثنائية المتينة ، والدور المحوري للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة « .

وأضاف المصدر أن السيدين بلينكن وبوريطة أعربا عن » انشغالهما المشترك إزاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة ، والذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين بما فيهم الأطفال « .

من جهة أخرى ، أكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية في تغريدة على تويتر أنه بحث مع السيد بوريطة » أهمية استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تفادي مزيد من الخسائر في الأرواح البشرية « . وأشار إلى أن » المغرب يعد شريكا استراتيجيا ، وسنعمل معا من أجل وضع حد لهذا النزاع « .

(ومع 18/05/2021)