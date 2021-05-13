أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 12 ماي 2021 رئيس الحكومة يؤكد استمرار سريان الإجراءات الاحترازية طيلة أيام العيد

الأربعاء 12 ماي، 2021

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء، أن سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، ستستمر طيلة أيام العيد.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن رئيس الحكومة سجل أن أجواء عيد الفطر المبارك التي تعيشها المملكة، تحتاج إلى الاحتياط بشكل أكبر، وعليه سيستمر سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، طيلة أيام العيد، ولن يطرأ عليها أي تغيير، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقا.

وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، « على الأهمية القصوى لحماية صحة المواطنات والمواطنين خلال فترة العيد، حتى تشكل هذه الأيام المباركة عيدا لجميع المغاربة، وتتجنب بلادنا مفاجأة غير محمودة بسبب التساهل في الإجراءات الاحترازية »، موضحا أن الجهات المعنية ستواصل رصد وتتبع الأمور وستوصي بالإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

ونوه بالتقدم الهام الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19، مهنئا جميع الأطقم، الصحية والأمنية والإدارية، التي تسهر على السير الحثيث لهذه العملية.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تقدم رئيس الحكومة بتهانئه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على جلالته وعلى الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء باليمن والبركات والصحة والعافية والاستقرار.

رئيس الحكومة يجدد رفض المغرب رفضا قاطعا جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى وللقدس الشريف

جدد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني التعبير عن الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي أعلنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المنعقد منذ يومين، ومفاده أن المملكة المغربية ترفض رفضا قاطعا جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى وللقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وتطلعاته لتحقيق الحرية والاستقلال.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس يوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة أكد أيضا رفض المملكة المغربية هذه الانتهاكات التي تشهدها مدينة القدس الشريف، خاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين.

وأضاف رئيس الحكومة، في تذكيره بهذا الموقف، أن المملكة المغربية تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها وفي مرتبة القضية الوطنية، كما عبر عن ذلك جلالة الملك في أكثر من مناسبة، آخرها خلال مكالمة جلالته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قبل شهور. كما أكد السيد العثماني على الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة.

وقال إن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يدافع عن الطابع الإسلامي للقدس الشريف، ويبذل قصارى الجهد لصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.

المصادقة على إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جاء في إ طار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة « غابات المغرب 2030-2020 » التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أ كثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات.

وأضاف أن هذا المشروع يرتكز على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، بالإضافة الى تحديد قواعد إ حداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية.

ويتضمن مشروع القانون كذلك تحديد هياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة، رهن إ شارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.

المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الأربعاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، يندرج في سياق تنزيل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث يتوخى هذا المرسوم سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، وذلك بهدف استكمال منظومة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم بمختلف أصنافهم ودرجاتهم.

المصادقة على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال هذه السنة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذه المشاريع المراسيم، التي قدمها، قدمها وزير الداخلية، تتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.21.352 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.353 ب تحديد تاريخ انتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.354 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع مرسوم رقم 2.21.355 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.356 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.357 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.358 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأبرز أنه تقرر برمجة هذه الانتخابات على الشكل التالي: انتخاب أعضاء الغرف المهنية (الصناعة والتجارة والخدمات، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الغرف الفلاحية) يوم الجمعة 6 غشت المقبل،؛ وانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (الأربعاء 8 سبتمبر 2021)؛ وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (الثلاثاء 21 سبتمبر 2021)؛ وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الثلاثاء 5 أكتوبر 2021).

(ومع 12/05/2021)