المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بوجدة تنظم ورشة تحسيسية لفائدة جمعيات المتقاعدين VIDEO

قدوري الحسين

في اطار رمضانيات الصندوق المغربي للتقاعد نظمت المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بجهة الشرق ـ وجدة ، ورشة تحسيسية لفائدة جمعيات المتقاعدين يوم الأربعاء 5 ماي 2021 وذلك بمركز الدراسات للبحوث الاجتماعية و الانسانية حضرها العديد من رؤساء جمعات المتقاعدين بالجهة الشرقية …

افتتحت الورشة بآيات من الذكر الحكيم تلتها الكلمة الترحيبية لرئيس المندوبية الجهوية للتقاعد السيد الحسن الجرفي ، تحدث فيها عن اهمية مثل هذه اللقاءات التحسيسية والتواصلية والتي تهدف بالاساس الى القيام بدور تأطيري وتعريفي بمختلف المستجدات التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد بين الفينة والاخرى ، مثلما هو الشأن بالنسبة لورشة اليوم التي تتمحور حول الخدمات الالكترونية التي يوفرها الصندوق لمنخرطيه ولذوي الحقوق ، وذلك حتى يتسنى لرؤساء جمعيات المتقاعدين مواكبة مختلف المستجدات التي تهم هذه الشريحة من المجتمع …

بعد ذلك تتبع الحاضرون فيلما مؤسسساتيا للصندوق المغربي للتقاعد يهدف الى ابراز اهمية ودور الصندوق المغربي للتقاعد …

ثم تابع الحاضرون عرضين : الأول تحت عنوان : الخدمات الالكترونية للصندوق المغربي للتقاعد من تأطير السيد رشيد الحفاضي ، والعرض الثاني تحت عنوان : شرح مفصل لطريقة استخدام الخدمات الالكترونية ، من تأطير السيد محمد النجمي

اثر ذلك تم فتح باب النقاش ، والاجابة على تساؤلات السادة رؤساء جمعيات المتقاعدين ليختتم اللقاء بقراءة الفاتحة ترحما على ارواح من وافتهم المنية من هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة للوطن في العديد من الميادين والمجالات ….

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي التي واكبت هذا النشاط تقدم لكم تسجيلا مصورا يلخص اهم فقرات هذه الورشة التحسيسية ….لنتابع