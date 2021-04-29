حلين في واحد، للعثور على سكنك المستقبلي في وجدة ببضع نقرات!

بيان صحفي

الدار البيضاء، 29 أبريل 2021

حَلَّين في واحد، للعثور على سكنك المستقبلي في وجدة ببضع نقرات!

هل تحتاج إلى كراء أو شراء عقار في وجدة؟ تمنحك Sarouty.ma البوابة العقارية الرائدة في المغرب الاختيار بين:

تصفح الإعلانات العقارية الخاصة بك في مدينة وجدة، للقيام بذلك، ما عليك سوى تصفية قائمة النتائج وفقًا لمدينتك وميزانيتك واحتياجاتك. أو طلب المرافقة من طرف وكالة عقارية من خلال استشارة دليلها العقاري المجاني، الذي يتوفر على أكثر من 150 وكالة.

على Sarouty.ma سوف تجد فقط صورًا حقيقية وعروضًا عقارية حقيقية تم التحقق منها مسبقا. من أجل مصداقية أفضل لكل من الإعلانات العقارية والدليل العقاري، وكذا لضمان تجربة بحث بسيطة وفعالة، اختارت Sarouty.ma فحص جميع العقارات قبل عرضها على الإنترنت. يتم أيضًا إجراء تدقيق لكل وكالة على أساس معايير الاختيار قبل أن يتم إضافتها لتكون جزءًا من الدليل مجانًا.

أضحى موقع الإعلانات Sarouty.ma لا غنى عنه في العديد من المدن المغربية بحيث يصعب إجراء معاملة عقارية فعالة في مدينتك دون الرجوع إليه. سواء كان ذلك لاستئجار العقارات أو بيعها أو شراءها، حيث أن البوابة العقارية ساروتي.ما تقوم بتسهيل البحث عن العقار ناهيك عن توفيرها للوقت و الجهد، دون نسيان خاصية التواصل مع المتخصصين في العقارات. وفي النهاية خدمة متميزة ومعاملة سريعة وفعالة.

يعرض Sarouty.ma الآن أكثر من 100000 إعلان متوفر، يقدمها حصريًا متخصصون في هذا القطاع: وكلاء ومنعشون عقاريون، من أجل ضمان ما يحتاجه مستخدمي الإنترنت.

منذ تأسيسها في المغرب سنة 2014، تطورت Sarouty.ma لتصبح فاعلا مركزياً في قطاع العقارات في المغرب، وهي حالياً البوابة العقارية الأولى في المملكة. حيث تعمل بجد لوضع كل خبراتها العقارية في خدمة المغاربة والمشاركة في انجاز مشاريعهم.

اليوم، السمعة المميزة للبوابة العقارية ساروتي، مكنته من اكتساب ثقة مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء المغرب، حيث تسجل البوابة أكثر من 20000 زائر فريد يوميًا، يبحثون عن العقارات في جميع أنحاء المغرب.

– https://www.sarouty.ma

حول Sarouty.ma

منذ تأسيسه في المغرب سنة 2014، وضع الساروتي، الموقع العقاري الأول في المغرب، كل خبراته العقارية في خدمة المغاربة، حتى يتمكنوا من إنجاز جميع مشاريعهم العقارية بطريقة سهلة: سواء كان البيع أو الشراء أو تأجير العقارات، وسواءاً كانت للاستخدام السكني أو المهني.

سمعة Sarouty.ma مكنتها من اكتساب ثقة مستخدمي الإنترنت اليوم، حيث تسجل البوابة أكثر من 20000 زائر فريد يوميًا يبحثون عن العقارات في جميع أنحاء المغرب والذين يقضون في المتوسط ​​أكثر من سبع دقائق ونصف في كل زيارة للموقع. ملتزمًا بسياسة الجودة، يعرض Sarouty.ma قائمة تضم ما يقرب من 100000 إعلان متوفر، والتي يتم تقديمها حصريًا من قبل المتخصصين في هذا القطاع: وكلاء العقارات والمنعشين العقاريين، من أجل ضمان جودة محتوى لمستخدمي الإنترنت يلبي احتياجاتهم. يتم تقديم مجموعة من الخدمات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة للمهنيين في هذا القطاع لمساعدتهم على تعزيز أعمالهم عبر الإنترنت.

www.sarouty.ma

Contact Presse :

Mme Jihan Hazam

Jihan@sarouty.ma

06 20 69 10 10