باختصار : جواب عن سؤال حول السياسة

يحيى عيساوي

السياسة حاضرة باستمرار في المدن و البوادي في الجبال و السهول…حاضرة في الحقل و الإدارة في النادي و في المقهى في الأكل و اللباس في السفر و في الليل و النهار….حركاتنا سياسة ضحكاتنا سياسة أفراحنا سياسة و أقراحنا سياسة ….هي فن تدبير كل هذا و ذاك…فقط في دول العالم المتخلف هي وسيلة للثراء و تحسين وضعية السياسي و من معه من عائلة و أحباب و أصدقاء….في الدول المتخلفة السياسة هي فن » التبلعيط » للوصول إلى البقرة الحلوب….السياسة في عصرنا هذا هي كل ما ذكرته أعلاه….لكن في الدول المتقدمة و المصنعة السياسة هي تحسين وضعية المواطن و تمكينه من التطبيب و التعليم و الحياة الكريمة ….و كل إنزلاق عن هذه الأهداف يعني هزيمة السياسي و إقباره إلى الأبد…و هذا ما ينقصنا في مجتمعاتنا العربية لأننا نلاحظ و نعايش العكس تماما …أي كلما كان السياسي فاشلا إلا و إرتقى إلى الأعلى….تحياتي…..

عيساوي يحي…..