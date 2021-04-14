قراءة في تعديلات القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية ـ الميلود رزوقي VIDEO

نظمت الهيئة الوطنية التجمعية للحرفيين ومهن البناء والتجهيز ـ تنسيقية وجدة محاضرة تحت عنوان : قراءة تحليلية حول القاسم الانتخابي لاستحقاقات 2021 من اعداد الاستاذ الميلود رزوقي ، وتقديم الاستاذ امبارك البكاي ، بحضور مجموعة من اطر ومناضلي الحزب

وقبل القاء المحاضرة تقدم الاستاذ امبارك البكاي بكلمة ترحيبية ، تلتها كلمة الاستاذ السباعي منعم تحدث خلالها عن الاشكال التنظيمية لحزب التجمع الوطني للاحرار على المستوى الجهوي والمحلي

ليتابع بعد ذلك مناضلي ومناضلات الحزب المحاضرة التي قام بالقائها الاستاذ ميلود رزوقي استاذ لمادة الرياضيات سابقا وفاعل جمعوي حول موضوع : القاسم الانتخابي لاستحقاقات 2021 ، وهو الموضوع الذي اثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحزبية ، وكذا عبر وسائل التواصلا الاجتماعي ,,,,بين مؤيد ومارض

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