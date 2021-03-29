استاذ سابق لمادة الرياضيات يحلل ويناقش مختلف الاشكاليات التي يطرحها القاسم الانتخابي VIDEO

الاستاذ ميلود رزوقي الفاعل الجمعوي ورئيس جمعيةالتعاون للتنمية والثقافة ، استاذ الرياضيات سابقا يحلل ويناقش مختلف الاشكاليات التي يطرحها القاسم الانتخابي ، وهو تحليل موضوعي بعيد عن كل خلفية سياسية او ايديولوجية …القاسم الانتخابي الذي اسال خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الميداد سواء على المستوى الاعلامي والحزبي او بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي ….حيث انقسم بصدده المتتبعون بين مؤدين ومعارضين لهذا القاسم الذي ستعتمده الدولة خلال الانتخابات المقبلة …

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ستقوم وفي حلقات مسجلة مع مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين بنشر مختلف المواقف ووجهات النظر بخصوص هذا الكائن الانتخابي الجديد

واليوم نقدم لكم التسجيل الكامل لوجهة نظر الاستاذ ميلود رزوقي